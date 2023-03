Pubblicità: la ballerina dei Vosgi Mélodie Gollé nella clip caratteristica di Liu.Jo [video]

faceva pubblicità Hanno girato lo scorso settembre in un deserto in Spagna. Il marchio di abbigliamento Liu.Jo ha svelato la clip pubblicitaria. Mélodie gollé appare lì in un paesaggio desertico. Scopriamo anche la coreografia.

La ballerina dei Vosgi Mélodie Gollé continua a moltiplicare le esperienze. Dopo essere stata la campionessa francese di hip-hop e la campionessa mondiale di danza lirica nel 2018, ha partecipato al tour della cantante belga Angèle e alle clip di altri artisti. È stata anche scelta per coprodurre una clip per il marchio di abbigliamento italiano Liu.Jo.

La ballerina dei Vosgi Mélodie Gollé appare in una pubblicità per il marchio italiano di prêt-à-porter Liu.Jo.

La ballerina dei Vosgi Mélodie Gollé appare in una pubblicità per il marchio italiano di prêt-à-porter Liu.Jo.

La ballerina dei Vosgi Mélodie Gollé continua a moltiplicare le esperienze. Dopo essere stata la campionessa francese di hip-hop e la campionessa mondiale di danza lirica nel 2018, ha partecipato al tour della cantante belga Angèle e alle clip di altri artisti. È stata anche scelta per coprodurre una clip per il marchio di abbigliamento italiano Liu.Jo. faceva pubblicità Hanno girato lo scorso settembre in un deserto in Spagna. Il marchio di abbigliamento Liu.Jo ha svelato la clip pubblicitaria. Mélodie gollé appare lì in un paesaggio desertico. Scopriamo anche la coreografia.

Clip:

https://www.youtube.com/watch?v=37PTYkxNX™