H

L’allenatore dell’attaccante inglese Matt Broadfoot ha negato le accuse secondo cui l’attuale campo del Sei Nazioni è un posto infelice.

L’accusa è stata intentata contro la leggenda del cricket inglese Sir Ian Botham, il cui nipote James apparirà sabato per il Galles contro l’Inghilterra.

“Sono a Wells, ovviamente”, ha detto Botham in un’intervista alla BBC.

“Soprattutto, penso che l’Inghilterra possa essere conquistata. Penso che il Galles possa assorbirli al momento, perché l’Inghilterra non mi sembra un campo felice, guardando dall’esterno verso l’interno.

L’Inghilterra ha iniziato traballante per il Campionato Sei Nazioni in questa stagione, perdendo la prima partita contro la Scozia.

James Botham ha giocato per il Galles contro l’Italia l’anno scorso

/.

Ma si sono ripresi per sconfiggere l’Italia la settimana successiva e Braudfoot insiste sul fatto che sono una squadra felice mentre si dirigono a Cardiff questo fine settimana.

“È strano come chiunque possa guardare all’interno della bolla di Lensbury e sapere quanto siamo felici”, ha detto Proudfoot.

Je n’ai pas expérimenté en ces temps à quel point cet environmentest dinamique, il ya une stimulation continue, des façons d’interagir pour creer ce sentiment d’environnement d’équipe, le buzz que l’isolement tente de nous éloigner each altro.

“Quello che le persone non dovrebbero prendere alla leggera è che questa è una competizione competitiva, impari in sconfitta ciò che impari con le vittorie, e questo non rende il campo infelice.

“È un campo in cui impari, impari a dare il meglio in ogni momento della giornata, e lo facciamo tutti.

“La Scozia è stata in grado di competere contro di noi, ed eravamo più dominanti e molto di più insieme nel gioco italiano, mi aspetto miglioramenti questa settimana. Non penso che siamo una squadra infelice, penso che siamo una squadra molto solida .

QBE Insurance aiuta le aziende a creare resilienza attraverso la gestione del rischio e delle assicurazioni. Per ulteriori informazioni, visitare QBEeurope.com