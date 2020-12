Ghost Padel: “La Pasqua più emozionante”

Scopriamo il prof Un nuovo fantastico concetto ! Il fantasma di Badel È una forma di gioco di origine italiana, che può essere Installato in qualsiasi parco giochi al coperto ! Incontriamo il suo creatore, Paolo Bertolini.

Giocare al buio

Lorenzo Lecci Lopez: Puoi spiegarci il concetto di Ghost Padel?

Paolo Bertolini : “Il fantasma di Badel It Un nuovo modo di crossover, Viene da altrove Brevettato. È un’ottima idea rendere il gioco più divertente e pieno di adrenalina.

Lo suoniamo al buio. Le uniche cose visibili sono le strisce che segnano il campo, la palla, le mazze e l’abbigliamento dei giocatori: tutto risplende.. “

Lorenzo Lecce Lopez: Dov’è Ghost Padel?

Paolo Bertolini: “In virtù delle sue caratteristiche, il concept sarà utilizzato per tornei, attività di team building, feste di compleanno …

È uno sport per tutti: è un gioco per tutte le età, dai bambini agli adulti.

È come la classica partita di Basilea. Ci sono 2 giocatori (Ghost Padelists) in ogni squadra.“

Lorenzo Lecce Lopez: Come è nata questa idea?

Paolo Bertolini : “Sono l’ideatore di SSAdvertising Srl a Milano, e il capo progetto nello sport e nell’intrattenimento. Tre anni fa abbiamo realizzato un progetto calcistico molto simile (Ghost Soccer). Da lì è nata l’idea di Ghost Padel. Vorrei ringraziare Claudio Gallopini di Italian Paddle che ha creduto in questo progetto che stiamo facendo insieme.

Più divertimento, più scene, più gioco! Ghost Padel è un modo diverso di visualizzare Padel, i protagonisti del gioco sono divertenti e attenti. “

Lorenzo Lecce Lopez: Possiamo giocare anche di giorno?

Paolo Bertolini: Certo, fintanto che sei in posti coperti come Hangar e strutture interne in genere. Spegni le luci mentre suoni. Puoi anche giocare all’aperto Ma dovrebbe esserci un po ‘di luce per terra “.

Kit per giocare ovunque!

Lorenzo Lecce Lopez: Al momento sei solo a Milano? Hai intenzione di aprire un’altra città italiana? Europeo?

Paolo Bertolini : “A Milano abbiamo uno showroom con due campi Dove puoi provare Ghost Padel. la società, GHOST PADEL Srl produce e spedisce KIT in tutto il mondo Per gli operatori del Centro Padel che lo richiedono. Troverai tutte le informazioni sul sito www.ghostpadel.com. A soli cinque giorni dal lancio, abbiamo già ricevuto ordini da Italia, Germania, Svezia, Paesi Bassi, Belgio e altri paesi “.

“Il padel è lo sport del momento”

Lorenzo Lecce Lopez: Come vede lo sviluppo del lucchetto in Italia?

Paolo Bertolini :Il padel è lo sport del momento: il numero di nuovi stadi, il numero crescente di giocatori, l’arrivo di sponsor e l’aumento dell’interesse dei media. In Italia, Oggi ci sono circa 1.800 articoli, nei prossimi cinque anni, secondo le mie proiezioni, arriveremo a 10.000. ”

Vuoi vedere “Ghost Padel” nel video? È un po ‘meno!

Dal suo nome possiamo intuire le sue origini spagnole e italiane. Lorenzo ha una passione multilingue per lo sport: il giornalismo di professione e gli eventi per passione sono le sue due gambe. La sua ambizione è quella di coprire i più grandi eventi sportivi (Giochi Olimpici e Mondiali). È interessato a posizionare PADELL in Francia e offre prospettive di sviluppo ottimale.

