Attraverso la sua rivista “Les Cogiteurs”, vuole elevare il livello degli scolari

Manipolare per imparare la scienza: questa è l’idea di Valerie Rock. Questo abitante di Épernay, nella Marna, ha creato “les Cogiteurs”, una rivista rivolta ai bambini per scoprire la scienza in modo divertente.

Come erutta un vulcano? Come funzionano i magneti? Quali sono le proprietà dei gas nobili? Domande sulle quali le spiegazioni teoriche gettano poca luce, perché possono risultare confuse e troppo astratte.

In queste circostanze, la pratica è senza dubbio il modo migliore per conoscere la scienza. “Quando insegniamo agli studenti il ​​ciclo dell’acqua, possiamo guardare fuori, usando la pioggia e i ruscelli. Ma quando parliamo di vulcani, il discorso è ancora molto teorico“, ammette Nathalie Morel, direttrice della Colemen School di Mosella (Lorena).

Quindi, con l’aiuto finanziario del consiglio comunale, il preside è stato coinvolto Ai “complici”. Ogni mese la scuola riceve una rivista contenente sei set di formazione.

Prima pagina del numero di dicembre 2023 della rivista Cogiteurs

•

©Les Cougiturs

Tra gli esperimenti del numero di dicembre c’è l’esperimento della “schiuma di caramelle” per spiegare la reazione dell’aceto bianco con il bicarbonato di sodio.

Sono ormai trascorsi sette mesi da quando la Coleman School ha ricevuto ogni mese la rivista e il kit di accompagnamento. “Sono più che convinto“Il regista dice emozionato.”Sappiamo che capiscono molto meglio il meccanismo e possono trarre le conclusioni da soli!“Un modo di apprendere più stimolante che hanno adottato anche i bambini.”Gioca ai piccoli chimici che versano i prodotti, lo adorano!“

Anche se tutti i concetti trattati non sono necessariamente presenti nei programmi scolastici, essi possono essere di volta in volta collegati: “Possiamo fare vocabolario, lettura e matematica“Il preside sorride.

La scienza è anche un modo per risvegliarsi ad altre discipline

•

©Les Cougiturs

L’interdisciplinarietà che Valérie Rock, creatrice dei “Cogiteurs” di Sparnacienne, ha voluto fin dall’inizio. “Ad esempio, quando parliamo di gesso, ci permette di parlare di come veniva realizzato in Francia, ma anche di alcune costruzioni in gesso, affrontiamo anche concetti di geografia.”

Per Valerie Roques, questo metodo di apprendimento può essere un modo per trattare il problema Pessimi risultati per gli studenti francesi, soprattutto nella scienza. “Quasi tutti i paesi fanno più scienze nelle scuole rispetto alla Francia“, sospira Valerie Roques, convinta che la pratica sia la chiave del successo dei bambini: “Attraverso la manipolazione e il tatto, la comprensione di concetti complessi diventa per loro più facile.“

Il problema per i giovani francesi, secondo il fondatore di “Cogiteurs”, deriva anche dalla formazione degli insegnanti. “Rapporto dell’Accademia delle Scienze Sottolinea che i nostri insegnanti provengono principalmente da ambienti letterari. Non hanno necessariamente appetito per la scienza.“

La Sparnacienne, che ha creato la sua rivista mensile un anno fa, ora ne ha 1 000 abbonati, per lo più privati, ma anche molte istituzioni educative. Valerie Rock spera ora di creare un effetto domino in cui l’interesse degli studenti per la scienza, attraverso la pratica, si rifletta nei risultati della ricerca. Studi PISA.