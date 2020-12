Tecnologia: puoi provare l’aspetto dei plug-in MagSafe sul sito mobile di Apple

Non devi comprare una borsa: su un sito web per dispositivi mobili, puoi provare come sono i vari accessori installati su MagSafe con il tuo iPhone 12 preferito.

Puoi accedere a iPhone 12 Studio dal tuo telefono o tablet, se utilizzi un computer desktop Per questo collegamento Fare clic su, verrai indirizzato a un’interfaccia web e quindi scansiona il codice a barre sul tuo dispositivo mobile. Il sito è stato creato da Apple per consentire all’utente di sperimentare come sarebbero le borse e i portafogli in pelle installati da MagSafe disponibili su iPhone 12 di loro scelta come una sorta di articolo di moda.

Il primo passo è scegliere il tuo iPhone 12 preferito (di quattro modelli: iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max) e vedrai le caratteristiche del telefono, i colori e persino il telefono più importanti in un cerchio. Può anche essere ruotato sullo schermo. Scorri verso il basso per andare alla schermata che mostra Custodia e Portafoglio. Facendo clic su di esso verranno visualizzati i colori correnti, quindi se scegli tra di essi, puoi vedere come sono installati su iPhone 12. Se ti piace un set specifico, puoi nominarlo e salvarlo per un acquisto successivo.

Se l’idea è familiare, non è una coincidenza. Apple ha anche preso in prestito il concetto da Apple Watch Studio. Questa pagina ti aiuta a personalizzare le cinture e le casse degli orologi. Appleb è fiduciosa che grazie a questa funzione, gli utenti hanno maggiori probabilità di acquistare accessori MagSafe ufficiali se possono vedere come appariranno e possono acquistarli in modo relativamente semplice utilizzando il sito.

