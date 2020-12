Qual è il miglior telefono economico del 2020 dai il tuo voto

Il 2020 è un anno da dimenticare, ma per fortuna ci sono ancora ottimi telefoni, cuffie e molti altri prodotti quest’anno che hanno reso quest’anno ancora più interessante. Vota per il telefono che ritieni sia il miglior telefono economico del 2020.

Il miglior telefono economico del 2020

Con l’avvicinarsi del nuovo anno 2021, ci prendiamo un momento per guardare indietro per un’ultima volta a tutte le bellezze che i produttori di tecnologia ci hanno viziato quest’anno.

ClaudiaE il Geoffrey a Sebastian Da Androidworld nomina i loro dispositivi preferiti in una categoria diversa ogni giorno di questa settimana. Oggi scelgono i loro telefoni economici preferiti per il 2020, ovvero smartphone con un prezzo fino a 250 euro. Devi decidere il vincitore. Vota i tuoi preferiti qui sotto e leggi di più sui telefoni nella nostra lista. I risultati saranno annunciati sabato 2 gennaio 2021.

I candidati

1. Alcatel 1 SE (99 €) – di Claudia Rahmitan

“L’Alcatel 1 SE da $ 99 è una scelta eccellente per chi cerca uno smartphone economico che duri una singola carica, riceva due anni di aggiornamenti di sicurezza e offra un’esperienza Android quasi standard. Dovrai abbandonare il campo della qualità dell’immagine. Alcatel 1 SE può anche offrire una soluzione per le persone.” Che cercano un secondo telefono a un prezzo ragionevole. “

Alcatel 1 SE ha un LCD HD da 6,22 pollici, chipset Unisoc SC9863A, 3 GB o 4 GB di RAM, 32 GB o 64 GB per l’archiviazione, batteria da 4000 mAh, fotocamera principale da 13 MP, fotocamera grandangolare da 5 MP e fotocamera a 2 profondità Megapixel.

2. Poco X3 NFC (€ 199) – di Geoffrey Van de Velde

“Se guardi quello che devi pagare per il Poco X3, questi sono molti aspetti positivi e alcuni negativi. Quando si tratta di aspetti negativi, dovresti lasciarli stare? Dipende solo dal fatto che le notifiche ritardate giocano un ruolo o meno. Per me, come giornalista, lo è Il feedback tardivo è fastidioso, e non tutti avranno la stessa opinione al riguardo, tuttavia, se lo guardi in modo obiettivo, posso solo consigliare il dispositivo, soprattutto con il prezzo al dettaglio suggerito di 229 € per 64 GB. Lo spazio di archiviazione è sufficiente. Se vuoi spendere di più, Puoi acquistare la versione da 128 GB per 269 euro “.

“Per questo prezzo, Xiaomi ha ritirato dal gioco il suo concorrente, Redmi Note 9 Pro. Teoricamente, il dispositivo ha credenziali peggiori e l’esperimento continua nella pratica. Ovviamente puoi sceglierne uno sull’altro. Il design, ma le specifiche non mentono. Anche il prezzo non mente”.

Poco X3 NFC ha un display LCD HD da 6,67 pollici, chipset Qualcomm Snapdragon 732G, 6 GB di RAM, 64 GB di memoria, batteria da 5160 mAh, fotocamera principale da 64 MP e fotocamera grandangolare Fotocamera macro da 13 MP, 2 MP. E una fotocamera con profondità di 2 megapixel.

3. Samsung Galaxy M21 (219 euro) – Porta Sebastian Marin

Quindi Samsung si sta concentrando sulle cose veramente importanti, e puoi vederlo con il Galaxy M21, che ha una batteria molto potente da 6000 mAh. Schermo AMOLEDIl chipset è preso direttamente dal più costoso Galaxy A51, lo scanner di impronte digitali posteriore e la fotocamera principale è decente per il suo prezzo. Inoltre, vediamo che l’azienda sta ora riversando questa ricetta per il successo in diversi dispositivi, come M31 E il M31s. Alcuni anni fa, ero un grande fan della serie J più economica, ma con la serie M è arrivata sul posto. “

Il Samsung Galaxy M21 ha un display AMOLED Full HD da 6,4 pollici, chipset Exynos 9611, 4 GB di RAM, 64 GB di memoria, batteria da 6000 mAh, fotocamera principale da 48 MP, fotocamera grandangolare da 8 MP e fotocamera di profondità da 5 MP.

Qual è il tuo preferito per il 2020? Perché hai votato per questo dispositivo? Fatecelo sapere nei commenti in fondo a questo articolo