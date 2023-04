Advance Wars 1 + 2: la versione fisica di Reboot Camp ha una copertina reversibile

Nintendo è stata incredibilmente impegnata questa settimana con tutti i tipi di annunci relativi a Switch, e se notizie come un nuovo amiibo di Xenoblade Chronicles e Indie World Showcase non fossero già sufficienti, stanno anche facendo rivivere un paio di classici per Game Boy Advance venerdì.

Sì, nel caso in cui la tua mente sfugga, Advance Wars torna questa settimana in una versione di gioco due in uno Advance Wars 1 + 2: Re-Boot Camp. Include entrambi i titoli GBA originali rilasciati in Occidente e li migliora con nuova grafica, doppiaggio e altro ancora.

Se avevi bisogno di un ulteriore incentivo per mettere le mani sulla versione fisica, è stato rivelato che il gioco includerà una copertina reversibile. Utente subreddit di Nintendo Switch ‘forma d’ondaUn’immagine della loro versione australiana del gioco Come precedentemente rivelato, c’è la grafica standard (che instrada la grafica della scatola del primo gioco) e l’altro lato è apparentemente un ritorno al secondo gioco, Black Hole Rising.

Advance Wars 1 + 2: la versione fisica di EU Re-Boot Camp include una copertina reversibile https://t.co/0FOfsNq6DO pic.twitter.com/ZUCKhmESPr– GoNintendoTweet (GoNintendoTweet) 19 aprile 2023

Se non hai ancora deciso se il remake fa per te, assicurati di leggere la nostra recensione completa su Nintendo Life. Abbiamo detto che era una deliziosa rivisitazione di due classici e offriva un’esperienza davvero senza tempo.