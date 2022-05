Microsoft Edge fa clic sull’IA per rendere le tue foto sgranate belle e pure

Se le immagini iniziano ad apparire più chiaramente su Microsoft Edge rispetto ad altri browser, c’è una ragione per questo. Microsoft sta costruendo quello che chiama “Turing Image Super Resolution Engine” in Microsoft Edge, “aggiornando” le immagini a bassa risoluzione a risoluzioni più elevate. In effetti, Edge creerà un’immagine ad alta risoluzione utilizzando l’intelligenza artificiale, dove prima non esisteva.

Salire di livello non è una novità; La risoluzione superiore di Adobe Lightroom ti consente di aggiornare una foto da 12 MP a 48 MP, ad esempio, per stampe più grandi. Topaz Labs Gigapixel AI È uno strumento a pagamento dedicato per fare la stessa cosa e ci sono altri servizi gratuiti disponibili sul web che eseguiranno gli stessi servizi con risultati variabili.

I servizi differiscono da Microsoft in quanto spesso sono progettati per ingrandire l’immagine senza perdere i dettagli, al servizio della stampa di una copia fisica. Microsoft non lo è. Ma quello che hanno tutti in comune è che aggiungono dettagli dove prima non c’erano. Fondamentalmente, ciò che Microsoft promette è che vedrai un’immagine sgranata a bassa risoluzione su un browser concorrente. Al limite, lo vedrai con maggiore chiarezza e dettaglio di quanto non fosse originariamente.

Microsoft ha detto dentro Post sul blog Giovedì. “Abbiamo riscontrato un promettente feedback iniziale da parte dei nostri utenti e continuiamo a migliorare l’esperienza man mano che ridimensioniamo per servire tutte le immagini online!”

Microsoft ha già implementato Turing Image Super-Resolution (T-ISR) in Google Maps e l’ha aggiunta all’ultima beta di Edge Canary. “La missione finale degli sforzi di Turing Super Resolution è trasformare qualsiasi applicazione in cui le persone visualizzano, consumano o creano contenuti multimediali in un’esperienza ‘HD'”, ha affermato Microsoft.

Puoi effettivamente vedere i risultati dell’immagine confrontando le viste satellitari su Google Maps e Bing Maps. Naturalmente, alcuni miglioramenti possono derivare solo dalle fotocamere utilizzate per scattare la foto e dalla risoluzione con cui sono state scattate le foto. Ma puoi confrontare la stessa immagine della Basilica di San Pietro nella Città del Vaticano con te stesso, usando Mappe Bing e poi Google Maps. Le immagini di Bing sono chiaramente superiori.

Microsoft Fotografo (sinistra) vs. Google MapsUna scena della stessa scena Microsoft Photo Stickers è disattivata, ma può essere riattivata sul sito live.

Microsoft ha affermato di aver migliorato i suoi algoritmi per due scenari: ripulire il “rumore” che si verifica durante l’aggiornamento dell’immagine, oltre a cercare di mantenere la massima risoluzione possibile durante lo “zoom” dell’immagine, rendendola più grande. Microsoft non ha identificato l’app Foto di Windows 10/11 come obiettivo per questa tecnologia, ma si tratterebbe ovviamente di un’app che sfrutterebbe anche gli algoritmi di Microsoft.

Di seguito, Microsoft ha fornito ulteriori esempi della sua tecnologia T-ISR, elaborando i dettagli nelle immagini dei prodotti e nel testo.

Scarpa, illustrata nella fedeltà originale e aggiornata tramite la tecnologia T-ISR di Microsoft.

Un esempio di come il testo può diventare sfocato se ingrandito. Microsoft

Tuttavia, al momento, Microsoft non implementa rapidamente questi algoritmi di aggiornamento. Al contrario, utilizza una rete di reti di distribuzione dei contenuti, che sono server che archiviano immagini popolari vicine all’utente (tu) in modo che possano consegnare le immagini rapidamente. L’aggiornamento viene eseguito nel cloud con i risultati memorizzati nella cache su CDN, quindi puoi vedere il vantaggio senza ulteriori ritardi.

Questo probabilmente significa che non tutte le immagini trarranno vantaggio dall’aggiornamento, specialmente agli albori della tecnologia. Tuttavia, col passare del tempo, sembra che vedrai immagini sempre più chiare e aggiornabili tramite Bing.