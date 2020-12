Modificare per visualizzare la terza persona? Notizie JVL

Le mod non hanno aspettato di adattarsi all’ultima produzione di CD Projekt e di portare nuove funzionalità.

Tra queste c’è una delle funzionalità più richieste: Il punto di vista della terza persona. Come probabilmente saprai, Cyberpunk 2077 Lascia poche possibilità di vedere i suoi personaggi. Può essere goduto solo davanti agli specchietti o durante la guida di veicoli.

Come previsto, i depositanti sono già lì per suggerire i loro cambiamenti. Che si tratti di semplici re-shader, guide per migliorare le prestazioni o preimpostazioni di caratteri, La community attorno al gioco è molto attivaSolo due settimane dopo l’uscita del gioco.

Quello che ci preoccupa oggi Non è ancora disponibile per il download. È un semplice video, è su un canale Singel Il che mostra come potrebbe essere il futuro. Modder spiega che non funziona Cyberpunk 2077 Ma avanti Sporcizia 5 Attualmente, ma volevo solo dimostrare che è possibile.

Come puoi giudicare dal video qui sotto, Il risultato non è necessariamente molto impressionanteSoprattutto nell’intrattenimento. Ma non dobbiamo dimenticare che il gioco è stato rilasciato solo 10 giorni fa, il che fa sognare mod che possiamo scoprire in pochi mesi. Per quanto riguarda il parere in terza persona, non c’è dubbio che arriverà entro pochi mesi, anche poche settimane.

Tuttavia, non dobbiamo dimenticarlo Progetto CD Offre la resa FPS solo per una buona ragione: l’immersione. In realtà, La sensazione non sarebbe esattamente la stessa con un punto di vista in terza persona. Ma il vantaggio delle mod è che consentono a tutti di vivere un’esperienza diversa, secondo i propri desideri! (Come trasformare i draghi in pony in Skyrim)

Quando modifichi la mod, vuoi provarla o rimarrai completamente nella visualizzazione FPS?