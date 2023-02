Suggerimenti e trucchi da tenere a mente

Quando esci per le vacanze, vuoi sfruttare al massimo il tuo tempo. Questo è fondamentale perché vuoi ottimizzare il tuo tempo di vacanza e assicurarti di avere tutto ciò di cui hai bisogno con te. Fare le valigie nel modo giusto può fare la differenza perché quando ti godi il tempo con la tua famiglia, vuoi concentrarti sulle esperienze e non sul trascinare e sollevare quei bagagli pesanti. Sapere cosa portare e cosa lasciare può essere una situazione difficile.

Se hai intenzione di andare Safari africano Con la tua famiglia, devi assicurarti di avere tutte le cose essenziali nella tua borsa che ti aiuterebbero a ottenere il massimo dal tuo safari. Diamo una rapida occhiata a come puoi fare le valigie per un safari!

Scegli la borsa da viaggio giusta



Scegliere le borse o lo zaino giusti per il tuo safari può fare la differenza. Se stai acquistando un nuovo zaino o bagaglio, puoi cercare una borsa di medie dimensioni che misura 70 x 30 x 30 cm quando è piena. Si consiglia di cercare un borsone piuttosto che uno con telaio o struttura interna rigida.

Mentre puoi optare per zaini e borse per bagagli più grandi, tieni presente che molti rifugi e campi safari sono accessibili solo con aerei leggeri e può causare disagi al pilota per adattarsi a quegli zaini di grandi dimensioni. Inoltre, sarà un problema quando li metti in una jeep safari 4X4. Se porti zaini grandi, probabilmente dovrai trasportarli separatamente al tuo safari lodge e questo può aumentare il costo complessivo del tuo viaggio.

Porta sempre con te una borsetta

Oltre al bagaglio principale del safari, hai anche bisogno di un bagaglio a mano leggero che potresti voler avere per il tuo safari, quando esci per viaggi in auto o incontri le tribù e le persone locali. Ciò ti consentirà di trasportare medicinali locali, articoli per l’igiene, binocoli e altri accessori di cui potresti aver bisogno mentre sei in movimento. Dovrai anche portare con te alcuni accessori quando esci Crociera in barca in Botswana e altre destinazioni.

Metti in valigia indumenti adeguati

Quando parti per un safari, vorrai mettere in valigia i vestiti giusti. Quindi, quando esci allo stato brado, vuoi concentrarti sui colori che devi scegliere. Dovresti scegliere vestiti in colori neutri e terrosi come il verde, il marrone e il kaki. Mantieni il tuo abbigliamento semplice e semplice senza stili affollati o fantasiosi.

Evita di indossare colori vivaci che risaltano in natura e attirano l’attenzione. Inoltre, vuoi evitare di indossare abiti mimetici perché molti paesi africani riservano questo modello solo al personale militare. Allo stesso modo, non vuoi mettere in valigia vestiti di colori scuri come il nero e il blu che potrebbero attirare più mosche. Dall’altra parte dello spettro, i panni bianchi hanno un bell’aspetto ma raccolgono rapidamente sporco e polvere. Sapere, quindi Cosa mettere in valigia per il tuo safari Può aiutarti a mantenere il peso del bagaglio al minimo.

Concentrati sull’imballaggio di vestiti comodi con molte tasche e tessuti leggeri e traspiranti per aiutarti a indossarli per molte ore. Scegli sempre magliette a maniche lunghe e pantaloni lunghi per proteggerti dagli insetti. Usa gli strati per stare comodo durante le prime ore più fresche del mattino. Per le donne, i leggings con una maglietta o un maglione oversize sono un’opzione perfetta che puoi mescolare e abbinare.

Indossa un copricapo

Mentre sei fuori per un safari con i tuoi cari e la tua famiglia, devi anche indossare copricapo che proteggano i capelli e la testa. Per questo, devi cercare cappellini da baseball che puoi indossare quando ti avventuri fuori. Tuttavia, i filtri solari sono probabilmente migliori perché possono proteggere il viso dalla luce solare diretta.

Quando esci per le prove di gioco, vuoi avere un copricapo che ti assicuri di non avere il riverbero del sole e di goderti la grafica e l’azione che si svolgono davanti a te. Puoi anche indossare occhiali da sole che possono aiutarti a ridurre l’abbagliamento e proteggere gli occhi da sporco e polvere.

Non perdere le scarpe

Essere nella natura selvaggia può essere molto divertente, ma questo terreno non va bene per quelle fragili ciabatte da spiaggia. Pertanto, è necessario mettere in valigia scarpe ben chiuse che possano aiutarti a percorrere lunghe distanze. Scegliere una scarpa alta ti darà più vantaggi perché può proteggere le tue caviglie da insetti e rettili.

Tuttavia, devi anche considerare il peso delle scarpe perché non vuoi stancarle. Devi anche assicurarti che le scarpe siano impermeabili, soprattutto se stai uscendo per un safari sul fiume. Se hai intenzione di trascorrere più tempo al tuo campo o dormitorio, puoi mettere in valigia anche delle pantofole che ti manterranno comodo.

Scegli la fotocamera giusta

Ti sarà difficile scattare foto di animali selvatici e uccelli durante il safari. Per alcuni, le cose nella fotografia professionale possono diventare un po’ complicate in quanto devono portare con sé più attrezzatura fotografica. La scelta di una fotocamera durevole e resistente alle intemperie sarà la cosa giusta da portare con te.

Inoltre, la fotocamera dovrebbe avere un eccellente sistema di messa a fuoco automatica per seguire i soggetti in movimento. Porta sempre con te un obiettivo zoom ad ampia apertura in grado di svolgere il lavoro anziché portare più obiettivi. Mentre i normali iPhone e action cam possono aiutarti a catturare video eccellenti, non sono l’ideale per gli scatti con zoom a lunga distanza.

accessori aggiuntivi

Oltre ai vestiti, alle scarpe e ad altre cose essenziali da mettere in valigia per il safari, devi concentrarti anche su altri accessori. Ad esempio, potresti voler assicurarti di portare con te farmaci che possono impedirti di ammalarti o avere mal di testa. Inoltre, vuoi portare con te bottiglie d’acqua autofiltranti che possono aiutarti a rimanere idratato soprattutto quando parti per lunghi viaggi per giochi e altre attività.

Quando fai le valigie per un safari, assicurati di portare con te la migliore crema solare in grado di proteggere la tua pelle dai dannosi raggi UV. Allo stesso modo, devi anche mettere in valigia uno spray repellente per insetti per tenere lontane le mosche. Se hai una connessione al tuo ostello, potresti voler ottenere anche un adattatore da viaggio. Dovresti anche impacchettare un file Miglior binocolo per la fauna selvatica E l’esperienza degli uccelli.

In generale, quando esci per un safari, vuoi assicurarti di portare con te tutto ciò che è essenziale di cui avrai bisogno a un certo punto. Tieni a mente questi suggerimenti quando fai le valigie per il tuo safari per rendere la tua esperienza ancora migliore e più memorabile.