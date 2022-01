La Banca centrale europea ha annunciato il 6 dicembre 2021 che il design delle banconote in euro cambierà nel 2024. Poco dopo questa dichiarazione, è stato membro del Parlamento europeo. Moritz Corner , Tedesco lo scienziato Ha parlato con il giornale e ha detto che Özlem Turci e Ugur Şahin dovrebbero essere da una parte dei nuovi modelli di banconote. Alla discussione ha partecipato anche il designer di EuroPaper.

stilista austriaco Robert Kalina Özlem Turesi e Ugur Şahin hanno spiegato il processo di progettazione delle banconote in euro attualmente in uso e hanno affermato che non dovrebbero essere su nuove monete.