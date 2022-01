Lo Sri Lanka vuole che la Cina riduca il suo debito per salvare l’economia

Lo Sri Lanka spera che la Cina possa estendere il periodo di rimborso in modo che il Paese possa concentrare le sue risorse sulla ripresa economica dopo la pandemia di Covid-19.

“Il presidente ha suggerito che sarebbe una buona idea posticipare i pagamenti del debito a causa della crisi economica post-epidemia”, ha detto oggi l’ufficio del presidente dello Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa dopo i colloqui tra il leader del Paese e il ministro degli Esteri cinese Wang. Sì, chi è in visita in Sri Lanka.

La Cina è il maggior creditore dello Sri Lanka e la visita di Wang arriva mentre le agenzie internazionali di rating del credito avvertono che il governo Rajapaksa è a rischio di default.

Una panoramica del cantiere di Colombo Port City, un progetto sostenuto da investimenti dalla Cina, nella capitale Colombo, Sri Lanka, nel novembre 2018. Foto: Reuters.

Le riserve valutarie dello Sri Lanka sono scese a 1,5 miliardi di dollari alla fine di novembre dello scorso anno, quanto basta per ripagare le importazioni per un mese. Il principale fornitore di energia dell’isola ha iniziato a ruotare i blackout il 7 gennaio perché non c’era più valuta estera per importare petrolio come combustibile per i generatori di energia termica.

I dati del governo mostrano che la Cina rappresenta circa il 10% del debito estero dello Sri Lanka di 35 miliardi di dollari, a partire dall’aprile 2021. I prestiti totali in Cina potrebbero essere più elevati se sono inclusi i prestiti alle imprese statali e alle banche centrali.

Lo Sri Lanka ha preso in prestito molto dalla Cina quando il fratello del presidente Rajapaksa, Mahinda, era ancora al potere. I fondi sono stati utilizzati per costruire progetti infrastrutturali ambiziosi, ma molti sono falliti.

Incapace di rimborsare un prestito di 1,4 miliardi di dollari per costruire un porto nel sud del Paese, lo Sri Lanka è stato costretto a affittare la struttura a una società cinese nel 2017 per 99 anni.

Gli Stati Uniti e l’India avvertono che il suddetto porto di Hambantota, che si trova lungo importanti rotte marittime internazionali in direzione est-ovest, potrebbe dare alla Cina un punto d’appoggio militare nell’Oceano Indiano.

Sia lo Sri Lanka che la Cina negano di utilizzare i loro porti per scopi militari.

Fu Huang (Lui segue Agenzia di stampa Francia)