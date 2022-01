©

“Omicron era atteso da molto tempo, ma non ci si aspettava che apparisse all’improvviso e all’improvviso, ma piuttosto gradualmente”, ha detto a BNR l’immunologo evoluzionista Georgy Marinov del Dipartimento di genetica della Stanford University.

Omicron è la prima scelta che non aderisce ancora alla tendenza ad essere più grave come malattia. Ciò è dovuto a un effetto molto strano a livello molecolare. Attualmente, il virus attacca solo le cellule che esprimono i recettori e non avvantaggia la protesi, quindi meno persone soffrono di insufficienza respiratoria acuta.

“Ma questo non significa che non ci siano livelli più alti di infezione nel resto del corpo. Perché ci stiamo concentrando solo sulle vie aeree, ma il virus ora è molto più contagioso. Ci sono danni più gravi al cuore e ai polmoni. , il rivestimento dei vasi sanguigni, ma nessuno lo sta guardando in questo momento.”

“Rispetto alla versione Delta, l’Omicron è più leggero, ma rispetto a Johansky ha più o meno lo stesso peso. È solo una vaccinazione o molte persone sono malate, quindi è più facile da guidare”, ha spiegato Marinov.

Marinov ha descritto le informazioni secondo cui c’è un caso registrato di deltacrone a Cipro – una mutazione tra la variante delta e l’omicron – come una notizia falsa.

Secondo l’immunologo, le persone non vaccinate sono sempre più suscettibili alle infezioni, incluso Omicron, e anche la protezione dei pazienti è esaurita.

“Quello che sta accadendo ora è un orribile atto di bioterrorismo da parte della maggior parte dei governi contro il proprio popolo.

Abbiamo un virus che sappiamo nelle versioni precedenti provoca danni ingenti agli organi interni, danneggia il cervello, provoca diabete, insufficienza cerebrale e altro ancora.

Ora arriva una versione del virus che sappiamo non attacca gli alveoli così duramente e causa meno morti direttamente rispetto all’insufficienza respiratoria acuta. Ma non abbiamo dati sulle sue cause sugli organi interni e sul cervello …

È logico dal modo in cui si diffonde presumere che causerà seri problemi agli organi interni, che porteranno a gravi disabilità e conseguenze a lungo termine come malattie cardiovascolari precoci. E in questo caso, abbiamo deciso che Omicron è un vaccino naturale e che questa è la fine dell’epidemia e che tutti dovrebbero essere infettati … Questo è brutale, ha detto l’immunologo.

Secondo Marinov, le misure migliori sono state adottate nel marzo 2020. Ha affermato che da allora i governi non hanno adottato alcuna misura anti-epidemia per salvare decine di migliaia di morti per COVID-19.

Secondo Marinov, la prossima opzione non sarà arbitraria per Omicron, e forse per la città originaria di Wuhan, ma avrà le caratteristiche di evitare l’immunità sia di Omicron che di Wuhan, e più probabilmente sarà più severa.