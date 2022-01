Alcuni membri del Congresso degli Stati Uniti si sono presentati alla Camera dei Rappresentanti Stati Uniti d’America Un disegno di legge che chiede a Washington di aumentare l’assistenza militare e diplomatica all’Ucraina. Gli autori della legge statutaria sono repubblicani.

a questo proposito Il documento diceInserito sul sito della Commissione Affari Esteri.

È interessante notare che i politici propongono di approvare lo stanziamento di 450 milioni di dollari da parte del Dipartimento di Stato nell’anno fiscale in corso come aiuto militare all’Ucraina. Questo anno fiscale è iniziato il 1 ottobre.

In particolare, questa clausola prevede la fornitura dell’Ucraina “capacità critiche, inclusi missili terra-aria, sistemi di difesa aerea, missili antinave e missili anticarro”.

I legislatori hanno anche chiesto “sostegno per il rapido dispiegamento di monitoraggi aggiuntivi dall’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa per monitorare il confine russo-ucraino e segnalare atti di aggressione” nel Donbas.

Allo stesso tempo, il documento fornisce il pieno sostegno diplomatico di Washington a Kiev, in particolare negli sforzi dell’Ucraina per rafforzare le sue relazioni con altri paesi, tra cui Bulgaria, Georgia, Romania e Turchia.

Se approvato, il disegno di legge richiederebbe al governo degli Stati Uniti di inasprire le sanzioni sul gasdotto russo Nord Stream 2 e respingere le proposte russe di stabilità strategica, compreso il dispiegamento di missili in Europa.

Ne parleremo al Dipartimento di Stato americano Dettagli dei colloqui di Ginevra Tra Stati Uniti e Russia il 10 gennaio.

Anche a Kiev È iniziata una riunione di consiglieri normanni Ucraina, Germania e Francia.

