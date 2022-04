I musulmani iniziano il Ramadan dopo aver visto la nuova mezzaluna a Wajir

I credenti musulmani eseguono la preghiera alla moschea Al-Sakina nella contea di Mombasa venerdì 1 aprile 2022. [Kelvin Karani, Standard]

Ieri la maggior parte dei musulmani del Paese ha festeggiato l’inizio del mese RamadanChe segna l’inizio del loro periodo di digiuno. Gli altri dovrebbero iniziare oggi.

Il Ramadan, il nono e più santo mese del calendario islamico, inizia dopo l’avvistamento della luna nuova. Ieri, il vicepresidente Qazi Seqian Hassan Omar ha detto che Al Hilal è stato visto sabato a Wajir.

Ma a Mombasa, l’amministratore capo, Qazi Sheikh Taweeb Muhammed, ha detto che la luna nuova non era stata vista in Kenya.

Nella mia qualità di vicepresidente Qazi, sono lieto di annunciare a tutti i musulmani della Repubblica del Kenya che la luna è stata vista a Wajir. Lo sceicco Omar ha detto: “Tre persone ci hanno confermato di aver visto la mezzaluna.

Ha detto che l’affermazione dei tre individui è stata confermata da religiosi e studiosi musulmani. Lo sceicco Omar conosceva i tre, che sono Abd al-Rashid Abdi, Ali Muhammad Hassan e Rashid Hamis. Il vicepresidente Qazi ha anche affermato che anche una quarta persona, Noreen Muhammad Ismail, ha riferito di aver visto la luna nuova da Mtubanga a Kisuni, nella provincia di Mombasa.

“Chiunque vede la luna deve digiunare”, ha detto lo sceicco Jamal al-Din Othman, vice imam della moschea, circondato da sceicchi anziani.

“Cogliamo anche questa opportunità per ricordare ai musulmani di prendersi cura dei poveri durante questo mese”, ha aggiunto. I religiosi musulmani a Mombasa hanno affermato che i musulmani in tutto il paese dovrebbero concentrarsi sul digiuno, sull’elemosina e sulla preghiera per la nazione prima delle elezioni generali.

Ieri, il presidente del Consiglio consultivo nazionale musulmano del Kenya, lo sceicco Juma Ngao, ha affermato che è giunto il momento per i musulmani di approfondire la loro fede in Dio e di impegnarsi con i meno fortunati nella società. Lo sceicco Njaw ha elogiato la decisione del governo nazionale di esentare i dazi all’importazione nelle date durante il Ramadan. I datteri sono il cibo che i musulmani mangiano a colazione la sera.

Il Consiglio degli studiosi della Grande Moschea noto come Consiglio degli studiosi, in collaborazione con il Comitato della moschea universitaria, ha riferito che la mezzaluna è stata vista venerdì sera in varie parti del mondo, tra cui Arabia Saudita e Qatar.