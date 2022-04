Il Ramadan inizia in Arabia Saudita, parti del mondo

I musulmani eseguono la preghiera spiritosa alla Moschea del Profeta la prima notte del mese sacro del Ramadan. – Twitter

Abu Dhabi: il mese sacro del Ramadan inizia sabato in Arabia Saudita, negli Emirati Arabi Uniti e in molti altri paesi, poiché la luna è stata vista venerdì sera.

Secondo l’account Twitter ufficiale delle Due Sacre Moschee, la luna del Ramadan è stata vista in varie località del Regno. Le Due Sacre Moschee hanno annunciato la notizia attraverso i loro social media: “La luna del mese di Ramadan 1443 AH / 2022 d.C. è stata vista in varie località del Regno dell’Arabia Saudita, e quindi il primo mese di Ramadan 1443 AH sarà sabato , 2 aprile 2022.” Nel frattempo, il Comitato per l’avvistamento della mezzaluna si è riunito nel dipartimento giudiziario di Abu Dhabi, dopo la preghiera del Maghreb e ha confermato l’avvistamento di una nuova mezzaluna, secondo l’agenzia di stampa ufficiale degli Emirati (WAM).

Secondo il comitato, venerdì (1 aprile) sarà l’ultimo giorno di Sha’ban 1443 AH e sabato sarà il primo giorno di Ramadan. Oltre agli Emirati Arabi Uniti, i paesi che supportano la visione della luna dell’Arabia Saudita includono Afghanistan, Albania, Armenia, Austria, Azerbaigian, Bahrain, Belgio, Bolivia, Bulgaria, Burkina Faso, Cecenia, Danimarca, Finlandia, Georgia, Ungheria, Islanda e Iraq . (Setta dell’anno), Italia, Giappone, Giordania, Kazakistan, Kuwait, Kirghizistan, Libano, Mauritania, Paesi Bassi, Palestina, Qatar, Romania, Russia, Singapore, Sudan, Svezia, Svizzera, Siria, Taiwan, Tagikistan, Tatarstan, Togo , Turkmenistan Emirati Arabi Uniti, Uzbekistan e Yemen.

In Pakistan si tiene oggi (sabato) la riunione del Comitato Centrale del Crescent Rot per osservare la luna del Ramadan. La riunione del comitato si terrà a Peshawar, sotto la presidenza del presidente del Central Rot Crescent Committee, Maulana Abdul Khabeer Azad.

Azad ha detto che all’incontro parteciperanno membri del Comitato distrettuale di Peshawar e funzionari del Ministero degli Affari Religiosi, del Ministero della Scienza e della Tecnologia, del Dipartimento meteorologico e di Subarko, secondo quanto riportato da Geo News.

D’altra parte, ha aggiunto, altri comitati distrettuali si riuniranno nelle rispettive città tra cui Karachi, Lahore, Quetta e Islamabad. Il Ruet-e-Hilal Research Council aveva affermato che il mese sacro del Ramadan in Pakistan dovrebbe iniziare il 3 aprile (domenica) di quest’anno, mentre Eid al-Fitr dovrebbe iniziare il 3 maggio.

Khaled Ijaz Mufti, segretario generale di Reut Hilal, ha dichiarato: “La nascita della nuova mezzaluna del Ramadan è prevista per il primo aprile alle 11:24. Il 29 di Sha’ban (2 aprile), la luna deve avere almeno 19 ore. In alcune parti del Pakistan, supererà le 31 ore”.

In una dichiarazione rilasciata all’inizio di questo mese, il Dipartimento meteorologico pakistano (PMD) ha affermato che esiste la possibilità di vedere la luna del Ramadan il 2 aprile.

Nascerà la luna crescente del Ramadan 1443 AH [the] Attraversa la congiunzione alle 11-24 ora del Pacifico il 01-04-2022.” Una dichiarazione rilasciata dal Dipartimento meteorologico affermava che, secondo gli standard astronomici, ci sono buone possibilità di vedere la nuova mezzaluna del Ramadan 1443 AH la sera del il giorno seguente. [April 2] Cioè, il 29 di Sha’ban 1443 AH.

Il Disaster Management Service ha affermato che, secondo i registri climatici, il tempo dovrebbe essere sereno o parzialmente nuvoloso nella maggior parte del paese durante la sera del 2 aprile.