Con la riapertura dei confini della Malesia, l’aeroporto internazionale di Kuala Lumpur vede il ritorno dei viaggiatori | Malaysia

Un aereo riceve il saluto dai cannoni ad acqua al suo arrivo all’aeroporto internazionale di Kuala Lumpur dopo che la Malesia ha riaperto i suoi confini, 1 aprile 2022. – Foto di Ahmed Zamzouri

Sepang, 1 aprile – Il volo Etihad Airways EY418 è atterrato all’aeroporto internazionale di Kuala Lumpur alle 10:23 di oggi ed è stato accolto con saluti di cannoni ad acqua da entrambe le parti nell’ambito di una cerimonia governativa che ha segnato la riapertura dei confini internazionali della Malesia.

Tra gli oltre 200 viaggiatori provenienti da Abu Dhabi c’era Ibrahim Salah, un uomo d’affari sulla quarantina che si reca spesso a Kuala Lumpur per lavoro.

È venuto in Malesia negli ultimi due anni nonostante le restrizioni ai viaggi internazionali.

Era grato di poter operare immediatamente senza la quarantena che prima era obbligatoria per i viaggiatori come lui.

“È completamente diverso, grazie a Dio, è molto facile e l’immigrazione è molto collaborativa. Mi hanno insegnato a presentare (i miei dati) in MySejahtera e Alhamdulillah, oggi tutto sta andando bene. “

I viaggiatori all’arrivo all’aeroporto internazionale di Kuala Lumpur vengono accolti dal ministro del turismo Datuk Nancy Shukri, 1 aprile 2022. – Foto di Ahmed Zamzouri

Nel frattempo, Rabia Al-Adawiya, 36 anni, una studentessa di dottorato che non torna a casa in Malesia dal 2019, piange mentre abbraccia la madre Habiba Ta’at, 64 anni, e la sorella Siti Fatimah, 23 anni, nella sala arrivi del Kuala Lumpur International Aeroporto.

Rapiatol ha iniziato i suoi studi di ricerca sull’arabo presso l’Università Mohammed V di Abu Dhabi poco prima della pandemia ed è stata scoraggiata dal tornare a casa dalla miriade di domande richieste per MyTravelPass, una forma di autorizzazione all’immigrazione per i viaggiatori internazionali ricercati negli ultimi due anni.

“Sono molto felice di essere tornato. “Sono qui per Hari Raya e mia sorella si sta fidanzando e tornerò ad Abu Dhabi tra un mese”, ha detto Joharin di Muar, che studia da un anno .

Una foto di viaggiatori dall’estero nella sala arrivi dell’aeroporto internazionale di Kuala Lumpur a Sepang, 1 aprile 2022. – Foto di Ahmed Zamzahouri

Nel frattempo, il 39enne TJ Lobben era appena sceso da un volo da Seattle, negli Stati Uniti, ed era entusiasta di essere in Malesia anche se era ancora esausto per il suo volo di 22 ore.

Il meccanico, che è qui per installare macchine per un’azienda IT locale, ha detto che prevede anche di visitare alcuni degli hotspot locali durante il suo viaggio di tre mesi.

“Andava tutto bene. Solo un po’ complicato qui. Perché non sono vaccinato e ho dovuto fare un altro test Covid-19 qui [at KLIA]E non lo sapevo, disse.

Alle 8:30 check-out posta malese Ho scoperto che la sala degli arrivi era ancora abbastanza vuota ma alle 11:30, quando sono atterrati più voli, c’era un flusso piccolo ma costante di passeggeri che si riversavano attraverso i cancelli.

Un tassista che voleva essere conosciuto come Muhammad Riko si è detto grato di essere tornato al lavoro, ma non vedeva l’ora che i viaggiatori arrivassero come facevano prima della pandemia.

Rico ha detto di aver trasportato passeggeri dall’aeroporto internazionale di Kuala Lumpur negli ultimi 10 anni e di aver lasciato il suo primo cliente il giorno prima, prima di incontrarlo posta malese Fuori dalla sala arrivi dell’aeroporto.

“Gli ultimi due anni sono stati piuttosto secchi [in business]. “Sì, ma non potevo fare molto a causa del modo in cui era la mia macchina”, ha detto il 48enne usando un’auto di un’agenzia di taxi.

Più di 110 voli internazionali atterreranno oggi negli aeroporti della Malesia, ha affermato il ministro del Turismo, delle arti e della cultura (Mutak), Nancy Shukri, in una conferenza stampa in precedenza, con il numero di passeggeri internazionali che dovrebbe aumentare nelle prossime settimane.