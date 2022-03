Continua l’offensiva di Kiev, crollano i colloqui di pace tra Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky, peggiorano le inondazioni nel NSW e nel Queensland, il clima di Sydney a causa delle forti piogge, i residenti evacuati da Lismore, Ballina e Brisbane

L’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa afferma che più di 7.000 manifestanti che stavano manifestando contro l’invasione dell’Ucraina da parte di Putin sono stati arrestati in Russia e Bielorussia.

I manifestanti sono scesi in piazza in entrambi i paesi nonostante i pericoli di una feroce repressione statale.

I poliziotti trasportano un giovane manifestante che ha perso conoscenza durante il suo arresto durante l’azione contro l’attacco russo all’Ucraina a San Pietroburgo, Russia, lunedì 28 febbraio 2022. Le proteste contro l’invasione russa dell’Ucraina sono riprese lunedì, con le persone scese in strada di Mosca, San Pietroburgo e altre città russe Nonostante gli arresti di massa. (Foto AP / Dmitriy Lovitsky) credito:DMITRI LOVETSKY / AP

L’Ufficio delle istituzioni democratiche e dei diritti umani (ODIHR) dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, citando dati di monitoraggio indipendenti, ha affermato che quasi 6.500 sono stati arrestati tra il 24 e il 28 febbraio in 67 città russe, sebbene la maggior parte si trovasse a San Pietroburgo e Mosca.

Altri 860 sono stati arrestati in Bielorussia.

“L’Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani rileva che le proteste pacifiche in Russia e Bielorussia sono state oggetto di numerosi arresti arbitrari e intimidazioni da parte della polizia, con la polizia antisommossa che in alcune occasioni ha superato in numero i manifestanti”, l’organizzazione con sede a Varsavia Ha detto in una dichiarazione.

Ci sono stati anche casi in cui difensori dei diritti umani e giornalisti sono stati arrestati durante le proteste, o anche prima che potessero raggiungerli.

“Questo uso spesso eccessivo della forza da parte delle forze dell’ordine è una grave violazione dei diritti alla libertà di espressione e di riunione pacifica, che sono principi fondamentali della democrazia”, ​​ha affermato l’organizzazione.