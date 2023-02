Opportunità per le elezioni locali per promuovere la pace nella Repubblica centrafricana: inviato delle Nazioni Unite | Guardian Nigeria Notizie

MINUSCA / Hervé Serivio – I caschi blu della Missione di stabilizzazione integrata multidimensionale delle Nazioni Unite nella Repubblica Centrafricana (MINUSCA) e la pattuglia delle Forze di sicurezza e difesa dell’Africa centrale a Bangui.

New York, USA, 22 febbraio 2023- / African Information Agency (AMA) / Le imminenti elezioni locali rappresentano una “importante opportunità” per far avanzare il processo di pace e il processo politico nella Repubblica Centrafricana, il capo della Missione delle Nazioni Unite nella Repubblica Centrafricana. nazione, MINUSCAmartedì davanti al Consiglio di sicurezza.

Il rappresentante speciale Valentin Rugwabeza ha riferito sui recenti progressi compiuti dal governo, compresi i preparativi per le elezioni e la riforma del settore della sicurezza.

Ha aggiunto che l’impegno politico con i leader dei gruppi armati è ancora necessario e inizia a produrre risultati modesti, rilevando lo scioglimento di quattro gruppi armati firmatari dell’accordo di pace nel febbraio 2019.

Passi encomiabili

Le autorità della Repubblica centrafricana stanno anche esplorando opzioni per integrare gli ex combattenti nelle forze di sicurezza, tra gli altri sviluppi.

“Sono stati compiuti passi encomiabili e altri sono all’orizzonte”, ha affermato la signora Rugwabeza, parlando in videoconferenza. “Allo stesso tempo, ci sono ancora opportunità per ulteriori progressi nell’attuazione del processo di pace e del processo politico e nel preservare i suoi risultati”.

Ha affermato che le elezioni locali – le prime che si terranno dal 1988 – possono rafforzare la governance locale, promuovere il decentramento dei servizi e fornire un’opportunità per includere donne, giovani e altri gruppi emarginati.

sfide da superare

Inoltre, le autorità della Repubblica centrafricana si stanno adoperando per creare un ambiente favorevole al voto, anche sviluppando il proprio quadro giuridico e aggiornando la legge elettorale per incoraggiare la partecipazione delle donne.

E ha avvertito di un grave deficit finanziario e di altri ostacoli futuri, chiedendo il sostegno della comunità internazionale.

“Le elezioni si svolgeranno anche in un ambiente di sicurezza difficile, e dobbiamo essere consapevoli che i gruppi armati possono diventare prevaricatori”, ha detto la signora Rugwabeza al consiglio. “Un’altra sfida è assicurarsi che i funzionari eletti abbiano abbastanza per assumere le loro funzioni ed esercitarle normalmente”.

Nuovi schemi negli attacchi

Per quanto riguarda la sicurezza, ha affermato che mentre la Repubblica Centrafricana ha assistito a una relativa stabilità e calma durante la stagione delle piogge, l’inizio della stagione secca ha visto un aumento delle attività e degli attacchi dei gruppi armati.

Sebbene questo sia purtroppo il normale schema di conflitto nel paese, nuovi sviluppi come l’uso di ordigni esplosivi e droni hanno avuto un impatto negativo sulla popolazione, sulle forze di sicurezza, sugli operatori umanitari e sulle forze di pace delle Nazioni Unite.

Ha aggiunto: “Il ritorno delle tensioni ai confini della RCA ha evidenziato la dimensione regionale della crisi della sicurezza in Africa centrale, in particolare lungo le rotte migratorie pastorali e le regioni ricche di risorse del nord-ovest, nord-est e centro-sud che sono focolai di conflitto”.

Ha detto che fermare l’ondata di attività dei ribelli in queste aree richiederà azioni coordinate da parte dello stato e dei suoi vicini, una maggiore mobilitazione e cooperazione subregionale.

La fame sta aumentando

Intanto la situazione umanitaria nella Repubblica Centrafricana Continua a deteriorarsi.

Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (Programma Alimentare MondialeHa affermato che la percentuale di persone che soffrono di insicurezza alimentare acuta salirà a quasi il 50% quest’anno, rispetto al 44% nel 2022.

Questo mese è stato lanciato un appello da 465 milioni di dollari per mobilitare fondi per interventi salvavita e la signora Rugwabeza ha esortato i paesi a sostenerlo.

In conclusione, il MINUSCA Il presidente ha esortato i partner a utilizzare l'”opportunità di una vita” presentata dalle elezioni locali per aiutare la Repubblica centrafricana a costruire una base per la governance locale e accelerare la riforma del settore della sicurezza.

