Il segretario di Stato Usa nega la possibilità di imporre sanzioni economiche alla Russia nei confronti dell’Ucraina

“Lo scopo delle sanzioni è quello di scoraggiare l’aggressione russa. Quindi, se vengono punite ora, perderanno il loro effetto deterrente”, ha detto Blinken allo State of the Union della CNN.

Il signor Blinken ha detto se le truppe russe entrano UcrainaIl Paese risponderà.

In un’altra intervista della CBS, quando gli è stato chiesto se le mosse degli Stati Uniti sarebbero state influenzate perché gli Stati Uniti hanno bisogno del sostegno della Russia nei negoziati sul programma nucleare con l’Iran, il signor Blinken ha detto: No.

Lo stesso giorno, Mikhailo Podolak, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ha affermato che l’Ucraina combatterà “individui ed entità filo-russi” che causano instabilità politica ed economica nel paese.

“Le autorità ucraine continueranno la politica di scioglimento di qualsiasi struttura di governo o regola che potrebbe destabilizzare il paese o sostenere l’occupante”, ha detto Mikhailo Podolak all’AFP il 23 gennaio.

Il giorno prima, funzionari britannici hanno rivelato che il presidente russo Putin stava progettando di istituire un governo fantoccio filo-russo in Ucraina senza inviare truppe a Kiev.

La parte britannica ha anche affermato di avere prove che alcuni ex politici ucraini avevano contatti con agenzie di intelligence russe e che l’ex parlamentare Yevgen Murray era visto come un possibile leader.

Il ministero degli Esteri britannico ha affermato che diverse persone con legami con ufficiali dell’intelligence russa erano “coinvolte nel piano per attaccare l’Ucraina”.

Gli Stati Uniti hanno affermato che le rivelazioni erano “estremamente inquietanti”, mentre la Russia ha definito false le teorie britanniche e ha invitato Londra a “smetterla di diffondere sciocchezze”.

TTO – Il 22 gennaio, un portavoce del Dipartimento di Stato americano ha affermato che gli Stati Uniti non avevano in programma di evacuare cittadini statunitensi dall’Ucraina “in questo momento”, nonostante le crescenti preoccupazioni per le mosse militari dalla Russia.