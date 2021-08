“Sta arrivando a Roma”: l’Italia festeggia un sontuoso titolo celebrativo

C’erano già diverse bottiglie di birra attorno al trofeo EM d’argento – molto di più era appena visibile nelle immagini esultanti dello stand del Campionato Europeo Italiano. Gli Azzurri hanno ballato in modo così esuberante a Londra domenica sera, spruzzando champagne e urlando di gioia che le riprese della telecamera hanno raggiunto il pubblico in modo sfocato. “Italia, ti amiamo come un matto”, scriveva la “Gazzetta dello Sport”.

Nella capitale, Roma, i tifosi non hanno potuto fermare i tifosi dopo aver vinto la finale del Campionato Europeo contro l’Inghilterra domenica sera. Dopo il rigore decisivo, le persone hanno fatto irruzione in piazza Navona, nel centro della città vecchia, si sono strappate le magliette e si sono gettate l’una nelle braccia dell’altra. La polizia ha suonato sirene dalle loro auto e fuochi d’artificio. Centinaia di fan hanno cantato, ballato e applaudito. L’Italia era diventata campione d’Europa per la seconda volta con un 3-2 ai rigori al Wembley Stadium di Londra.

I tifosi hanno festeggiato il trionfo della propria squadra anche in altre città italiane. A Milano, gli abitanti della piazza centrale davanti al duomo hanno scatenato la loro gioia con clacson e acclamazioni, secondo l’agenzia Ansa, molte bandiere italiane sventolanti. Furono anche accesi fuochi d’artificio. A Roma migliaia di tifosi hanno assistito insieme alla partita sui maxischermi davanti al Colosseo e nella centrale Piazza del Popolo e hanno festeggiato la vittoria.

“Sappiamo da mercoledì sera che il trofeo sta tornando a casa”, ha detto Leonardo Bonucci, riferendosi al britannico “Il calcio sta tornando a casa”, che gli italiani hanno semplicemente riformulato come “It’s Rome coming”. “Mi dispiace per lei, ma stasera parte bene per la Roma”, ha detto Bonucci, che ha pareggiato 1-1 (67′). Questo 3-2 nel dramma dei rigori dell’Inghilterra è “per tutti gli italiani. Ci abbiamo creduto, per noi e per loro”. Sulla strada per l’aeroporto quella sera, il simpatico compagno difensivo di Bonucci, Giorgio Chiellini, mise il trofeo nella piazza accanto a lui.

Per il tecnico Roberto Mancini il trionfo è stato particolarmente commovente: ha pianto in campo lacrime di gioia. “Ho solo pianto quando ho visto i ragazzi”, ha detto il 56enne, che ha rilevato la squadra dopo il fallimento della Coppa del Mondo nel 2018 e li ha portati a un grande trionfo. “Non potevo davvero credere che ce l’abbiamo fatta.” Dedica la vittoria a “tutti gli italiani. Abbiamo regalato loro un meraviglioso mese di gioia. Siamo molto felici”.

Solenne ricevimento a casa

I festeggiamenti proseguiranno lunedì in un ambiente domestico ufficiale. Il nuovo campione europeo sarà ricevuto a Roma dal presidente del Consiglio Mario Draghi. Il governo ha indicato che il capo del governo desidera ringraziare personalmente la squadra e lo staff tecnico. Squadra Azzurra ha mostrato “oltre a grande individualità, gioco straordinario e speciale spirito di squadra”, ha detto in un breve messaggio del governo italiano domenica sera.

Anche il presidente Sergio Mattarella, che aveva seguito la partita allo stadio, si è congratulato con la squadra per la prestazione. “Siamo molto grati a Roberto Mancini e ai nostri giocatori, che hanno rappresentato bene l’Italia e hanno reso onore allo sport”, ha detto Mattarella su Twitter.

Come nella semifinale contro la Spagna, decisivo è stato il portiere Gianluigi Donnarumma con due tiri in porta parati. “È una cosa incredibile, siamo una squadra fantastica e ce lo meritiamo tutti”, ha detto il portiere 22enne, che chiaramente ha faticato a trovare le parole dopo la cerimonia di premiazione. “Siamo stati fantastici, siamo super felici”, ha aggiunto con un sorriso.

Il portiere, in scadenza di contratto con il Milan, ha ricevuto un onore speciale: è stato nominato giocatore del torneo. “Ero sicuro che avrebbe parato un rigore. È il miglior portiere del mondo”, ha detto Mancini, elogiando il suo portiere. “Siamo fortunati ad avere Donnarumma”.

