il nuovo Montana di Ticca, da club leggendario a ristorante italiano

Nel suo periodo di massimo splendore, nel 2009, è inutile tentare di entrarvi senza un pedigree di hype altamente raccomandabile. Il Montana, questo ex jazz club situato tra il Flore e i Deux Magots, diventato il ritrovo dello spettacolo, ha aperto le sue porte solo alla grande, sotto lo sguardo intransigente di un fisio ostile.

Chef Salvatore Ticca (Montana di Ticca)

Buone notizie per tutti coloro che sono stati colpiti con la frase dell’ascia ” Siamo spiacenti, stasera non sarà possibile”, ora puoi attraversare le porte a testa alta senza temere di essere allontanato. Non balleremo più, infatti, nei sotterranei del famoso locale sulla riva sinistra: la cantina a volta e il suo ballo da discoteca hanno lasciato il posto alle cucine dello chef sardo Salvatore, associato per l’occasione al ristoratore Nicola Iovine.

Il seguito dopo l’annuncio

Per Salvatore, specialista, tra l’altro, della pasta tipica sarda, e per Nicola, asso della pizza napoletana e della cucina tradizionale, l’idea è quella di offrire al Montana un ” alta gastronomia italiana ma calda » e di approfittare delle meraviglie del suolo del loro paese.

Arancini allo zafferano e foie gras (Montana di Ticca)

” Ogni regione d’Italia ha le sue specialità che vorrei scoprire e riscoprire. Non le classiche lasagne, cotolette alla milanese o pasta alla carbonara, ma un’Italia che non tutti conoscono, che non tutti i cuochi a Parigi cucinano” spiega Salvatore Ticca, lo chef al timone.

Così, culurgiones, un classico della Sardegna a forma di spighe di grano. Questi ravioli sono quasi simili ai gyoza, ma con un ripieno che non ha nulla a che vedere con patate, pecorino e menta. Conditi con un succo di vitello molto gustoso e impreziositi da fini petali di tartufo, sono deliziosamente cremosi. Oppure, venendo dal Piemonte, agnolotti del plin, pasta ripiena rettangolare, con confit d’anatra, zafferano e funghi.

READ Italia - Non sopporta più di stare con la moglie e chiede di andare in prigione Agnelotti con confit d’anatra (Montana di Ticca)

Come antipasto ci lasciamo tentare da un carpaccio di ricciola, un pesce dalla consistenza simile all’orata, delicatamente aromatizzato al mirto, e servito con cipolle rosse, pomodori canditi, suprema all’arancia e burrata, un piatto di grande freschezza .

Il seguito dopo l’annuncio

Il ristorante della settimana: piatti itineranti e sapori d’altrove a “Cuisine” Il ristorante della settimana: Etsi-l’ouzeri, l’osteria neogreca

Carpaccio di ricciola, arancia e burrata (Montana di Ticca)

Per il dolce è difficile scegliere perché le proposte sono una più invitante dell’altra, mousse al cioccolato con olio d’oliva e aranzada, una golosa dolcezza sarda, o crema di latte con zenzero e amaretto, e, per i meno avventurosi, il solito tiramisù.

Da aprile, il tetto con vista a 360° sul quartiere e oltre, sarà aperto per gustare tapas e cocktail.

Le Montana, rue Saint-Benoît (Montana di Ticca)

Il Montana di Ticca, 28, rue Saint-Benoît, Parigi VIème. Telefono. 01 88 40 62 50. Prenotazioni https://montanabyticca.com.

Sottoscrivi ! Sostieni il lavoro di una redazione impegnata e unisciti alla nostra community di 200.000 iscritti. -50% il primo anno con Google Scegliendo questo percorso di abbonamento promozionale, accetti il ​​deposito di un cookie di analisi da parte di Google.

Menù pranzo a 34€ (antipasto + piatto principale o piatto principale + dolce) o 42€ (antipasto + piatto principale + dolce)

Il seguito dopo l’annuncio

.