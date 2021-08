Italia e padel, una storia d’amore infinita

Il padel non smette mai di conquistare l’Italia.

Da qualche anno infatti i nostri vicini transalpini scambiano sempre più la pallina tonda con la pallina gialla e la pala.

Solo pochi mesi fa, una città del nord del Paese ha deciso di scommettere su questo slancio popolare per soddisfare le aspettative della gente del posto.

Piede contro Padel

Il racconto della giornata si svolge nella città di Carrara, in Toscana, tra Genova e Firenze.

La società del club Ads Tavolara Sporting ha deciso di puntare tutto sul padel costruendo sull’ex sede calcistica della Carrarese U19, due campi per ospitare i praticanti. Una nuova possibilità per promuovere ancora di più questo sport!

Emmanuele Quercioli e Daniele Benassi, i due mandanti di questa operazione hanno confidato ai nostri colleghi di Il terreno geolocale e ha sottolineato che questo sport crea dipendenza perché all’inizio è molto semplice: scendi in pista e puoi giocare subito e divertirti.

L’altro punto di forza di questo sport è il suo aspetto sociale: ti permette di divertirti con gli amici, qualunque sia il livello.

Uno sport popolare

Il successo del padel non è più da dimostrare. Basta guardare i dati nelle diverse regioni per rendersi conto che questo sport è stato lo sport in più rapida crescita al mondo negli ultimi anni. E l’Italia non fa eccezione al fenomeno, con tante iniziative, come quando una scuola italiana decide di integrare il padel per gli studenti!

Il suo successo parte dal fatto che questo sport è totalmente divertente e accessibile a tutti, ma anche grazie alla visibilità che gli conferisce gli atleti che decidono di dedicarsi a questa nuova disciplina.

In effetti, da tempo, molti sono coloro che hanno scambiato i ramponi con la pala.

Tra questi troviamo un certo numero di ex calciatori italiani o passati dall’Italia come Francesco Totti, Roberto Mancini, Christian Vieri o Zlatan Ibrahimovic!

