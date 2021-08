Sulle tracce di Cosmic Sound, questa corrente dimenticata della festa che ha incendiato l’Italia degli anni ’80

Jean, Achille e Sam si recarono quindi lì per incontrare i personaggi dell’epoca e visitare ciò che resta oggi del Club Cosmico, la Melody Mecca o la Baia Degli Angeli. ” È stata un po’ una ricerca di città d’oro », ricorda Achille. ” Siamo stati archeologi per una settimana, alla ricerca del segno, del simbolo. Non appena abbiamo avuto un vantaggio, ci siamo precipitati », aggiunge Jean. Durante la loro esplorazione, i tre appassionati hanno anche filmato le rovine e fotografato le parole d’amore lasciate sui muri, non senza un briciolo di malinconia. ” È divertente perché eravamo nostalgici di qualcosa che non abbiamo mai conosciuto. Guidati da Daniele Baldelli, dai suoi contatti e dai loro aneddoti, i ragazzi si sono tuffati in un’epoca affascinante ma passata, e hanno cercato di estrarne la sostanza per rendere conto, a loro volta, della ricchezza del cosmico.

Daniele Baldelli © Achille Laplante Le Brun

Daniele Baldelli © Achille Laplante Le Brun

Il sito Viaggio cosmico visitabile senza regole, l’ideale è vagare da una pagina all’altra, a seconda delle interviste e delle immagini. ” L’idea è quella di dare alle persone la libertà di creare la propria idea del cosmico. È per dimostrare che una scena musicale è vissuta solo dalle persone che l’hanno vissuta, il resto sono solo storie », conclude Jean. Dietro questo progetto c’è dunque una storia di trasmissione, un passaggio di testimone. E questo documentario invita tutti a intraprendere un viaggio cosmico.

© Achille Laplante Le Brun

© Achille Laplante Le Brun

Il documentario lo trovate su cosmic.jean-rene-jean.dev.