“Sons Of The Forest” rivela la nuova trama e le caratteristiche del cambio di stagione

Il vapore pagina per figli della foresta Lanciato, introduce nuovi dettagli sulla trama del gioco, meccaniche di cambio stagione e altro ancora.

Creato dallo sviluppatore Fine dei giochi notturniE figli della foresta è un seguito di GiunglaGioco horror lanciato nel 2018.

Mentre i dettagli su figli della foresta Mantenuto un segreto, ieri (4 maggio) Endnight Games ha lanciato a Pagina di Steam per il gioco, che rivela cosa possono aspettarsi i fan.

La storia del gioco seguirà un personaggio che viene “inviato a trovare un miliardario scomparso su un’isola remota” ma che si ritrova “in un inferno di cannibali”.

Lo rivela anche la pagina di Steam figli della foresta La funzione Stagioni sarà inclusa nel gioco.

“Raccogliere salmone fresco direttamente dai ruscelli in primavera e in estate. Raccogliere e conservare la carne per i freddi mesi invernali. Non sei solo su quest’isola, quindi con l’arrivo dell’inverno e il cibo e le risorse scarse, non sarai l’unico a cercare per un pasto”, si legge nella pagina.

Oltre a doversi nutrire, i giocatori dovranno fare i conti con “una miriade di creature mutate, alcune quasi umane, altre diverse da qualsiasi cosa abbiano mai visto prima”.

La pagina di Steam contiene anche alcuni nuovi screenshot che mostrano i giocatori che si respingono dai cannibali, cercano cibo ed esplorano l’isola misteriosa.

figli della foresta L’uscita è attualmente prevista per ottobre 2022, Dopo un ritardo nel marzo 2022. Nell’annunciare la battuta d’arresto, Endnight Games ha ammesso di essere “troppo ambiziosi” nel considerare che il gioco potrebbe essere rilasciato entro la data di rilascio originale di maggio 2022.

