Google rilascia Android 12 QPR Beta 3; L’aggiornamento risolve i principali bug della fotocamera

Google ha rilasciato Android 12 QPR Beta 3 questo pomeriggio. Questa è la terza versione beta della prossima versione trimestrale di giugno a rilasciare funzionalità sui dispositivi Pixel compatibili. Presenta la patch di sicurezza di maggio ricevuta lunedì da tutti gli altri modelli Pixel compatibili che ricevono l’aggiornamento Android stabile e pubblico.

Oltre alla patch di sicurezza, la beta elimina anche un bug che fa apparire una linea bianca sui modelli Pixel 6 Pro che non sono impostati per visualizzare sempre l’ora e altre informazioni sulla schermata di blocco. La versione di prova elimina anche i problemi che riducono la qualità delle telefonate e limitano la connettività. Elimina anche un bug che causa l’arresto anomalo dell’app NHS COVID-19 all’avvio.

I problemi che rimangono aperti includono un problema con Pixel 6 e Pixel 6 Pro che si arrestano in modo anomalo durante il tentativo di scattare una foto con uno dei modelli. E in alcuni casi, l’app Google Camera nel profilo del dispositivo visualizzerà un indicatore del profilo di lavoro. C’è ancora la speculazione che Pixel 6 Pro includerà il riconoscimento delle foto con sblocco facciale Con giugno le funzionalità trimestrali sono cadute anche se non appaiono in versione beta.

Ottieni Pixel 6 e Pixel 6 Pro



La versione beta di oggi sarà l’ultima prima del rilascio del Pixel Quarterly Feature Drop di giugno il 6 giugno, inoltre, tieni presente che se prevedi di installare Android 12 QPR Beta 3, non potrai installare Android 13 beta 1 sul tuo telefono e dovrai attendere il rilascio di Android 13 beta 2.

La serie Pixel 6 offre foto straordinarie

Se desideri installare Android 12 QPR Beta 3 sul tuo telefono Pixel compatibile, tocca questo link Che ti porterà al programma Android Beta. Fai clic sul segno che dice “Visualizza i tuoi dispositivi idonei” e vedrai un’immagine del tuo dispositivo Pixel con le parole “Accettazione” in basso. Entro 24 ore riceverai un aggiornamento OTA che include la QPR Beta. Piace Il Google Dice: “Una volta registrato, il tuo dispositivo riceverà regolari aggiornamenti over-the-air (OTA) alle ultime versioni di Android 12 attraverso (incluso) il rilascio QPR finale”.

Nel caso ti stavi chiedendo, QPR sta per Quarterly Platform Release, che è un altro modo per dire calo delle funzionalità trimestrali. Se non vedi l’ora di aggiungere lo sblocco facciale al tuo Pixel 6 Pro, vediamo che alzi la mano nella sezione commenti qui sotto.