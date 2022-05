L’ultimo aggiornamento del corso di Wreckfest, Racing Legends, aggiunge una nuova traccia gratuita

Torsdalen Circuit è gratuito per tutti i giocatori, in tutte le modalità di gioco e include quattro diversi layout. Sono state aggiunte nuove funzionalità per le scene della console e le opzioni di qualificazione.

La modalità spettatore è ora su console

In precedenza era supportato da lettori PC, Aggiunto nell’aggiornamento di dicembre 2021gli host della lobby online, gli amministratori e i moderatori possono preparare i giocatori a diventare spettatori.

sp[ecators can use the photo mode during online events and cycle through various replay-style cameras – ideal for capturing footage of epic battles.

Qualifying modes now available

If you so choose, drivers can now qualify for race events. This comes in two forms:

Qualifying Sprint – the order is based on the finishing position of a qualifying race

Qualifying Lap – the grid will be set according to a lap time posted during a qualifying session

Online cups

A cup mode is now available natively for online players, meaning points will be scored across multiple events. Fancy creating a championship with some friends? Now you can without the need for pen and paper.

The full changelog is listed below and let us know in the comments if you’ll be firing up Wreckfest to try the new content and modes.

Wreckfest May 2022 update changelog

Game version

PS5: 1.019

PS4: 02.19

XB1/XSX/XSS: 2.0.1.9

PC: 1.286966

Content

New track Torsdalen Circuit with two layouts in both forward and reverse configurations.

Server admins note: the internal designation for the track and its layouts are as follows:

Code:

Main Circuit: forest13_1

Main Circuit Reverse: forest13_1_rev

Short Circuit: forest13_2

Short Circuit Reverse: forest13_2_rev

TOURNAMENT

New tournament season: Racing Legends

New reward bundles for Roadslayer GT and Tristar

MULTIPLAYER

(Consoles) Added a multiplayer Cup Mode for server-side points tracking across multiple events. Within the Session Mode options

(Consoles) Players can be now set as spectators by Host/Admin/Moderator in the lobby.

Gameplay

Qualifying session option added