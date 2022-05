La Nintendo Experience a Melbourne, in Australia, è definitivamente chiusa

Al piano superiore del negozio EB Games a Melbourne, Victoria, è stata una piccola grande esperienza per i fan di Nintendo da visitare. Conosciuta come la Nintendo Experience, questa sezione al piano di sopra era il posto dove andare per gli impegni di mezzanotte, il merchandising Nintendo e provare le ultime uscite Nintendo. Purtroppo, lo scorso fine settimana, la Nintendo Experience è stata chiusa definitivamente.

L’area è stata aperta a EB Games in Swanston Street il 6 dicembre 2008. I fan sono stati accolti con console vintage in mostra e console moderne collegate alla TV in modo da poter andare con i tuoi amici a lasciarli a Mario Kart in pubblico!

Vooks, la più grande community Nintendo australiana, ha condiviso alcune foto dell’esperienza su Twitter.

RIP: La Nintendo Experience presso EB Games Swanston Street si è chiusa https://t.co/jauQVg3DPa pic.twitter.com/IFkk7ehAs2– Vooks (vooksdotnet) 3 maggio 2022

C’erano incontri settimanali come il Pokémon Trading Card Fridays e persino la voce di Mario, Charles Martinet, ha fatto visita. Lo Store è stato rinnovato nel 2018, un anno dopo il lancio di Switch, e le persone possono provarlo Splatoon 2 E Starlink: Battaglia dell’Atlanteanche se prima c’erano commenti su reddit A proposito di preoccupazioni per la mancanza di contenuti di Switch.

Sfortunatamente, l’area è ora ristretta e le scorte sono state rimosse dal piano superiore. È sempre triste quando qualcosa di unico come questo viene chiuso e siamo sicuri che molti di coloro che hanno potuto visitare hanno bei ricordi del luogo.

Vooks ha contattato Nintendo of Australia per scoprire perché la versione di prova di Nintendo è stata chiusa. Fino a quando non ne scopriremo di più, puoi dare un’occhiata ad alcune delle foto del negozio nel link sottostante da Vooks. Inoltre, se hai la possibilità di visitare, condividi i tuoi ricordi con noi nei commenti.