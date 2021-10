Scoperto che gli oppioidi sopprimono anche la risposta infiammatoria delle cellule immunitarie intestinali – Tokyo University of Science e altri – QLifePro Medical News

Quali sono le funzioni dell’agonista DOR “KNT-127” e la regolazione immunitaria nei tessuti periferici?

L’Università della Scienza di Tokyo ha annunciato il 30 settembre che gli oppioidi possono controllare la risposta infiammatoria delle cellule immunitarie e alleviare la malattia infiammatoria intestinale attraverso un’analisi che combina un agonista selettivo degli oppiacei e un regime sperimentale sui topi. Questa ricerca è stata condotta dal professor Chiharu Nishiyama, Kazuki Nagata (corso di dottorato del secondo anno), Ayumi Okuzumi (al momento della ricerca) e dall’Istituto internazionale per la medicina integrativa del sonno (WPI-IIIS), Università di Tsukuba. Dal gruppo di ricerca del professor Hiroshi Nagase. I risultati della ricerca sono stati pubblicati online su “Frontiers in Immunology”.

immagine dalla versione

Gli oppiacei sono sostanze che controllano vari processi biologici come dolore, prurito, emozioni e movimenti involontari e le loro azioni nel sistema nervoso centrale (SNC) sono principalmente focalizzate sulla ricerca. I recettori oppioidi sono classificati in tre tipi: δ, μ e μ tra i quali gli agonisti dei recettori oppioidi (DOR) hanno meno effetti collaterali di quelli che agiscono su altri recettori. Esperimenti con topi knockout hanno dimostrato che la DOR nel sistema nervoso centrale ha effetti come la soppressione del comportamento depressivo. Esperimenti in vitro hanno anche riportato che gli oppioidi endogeni hanno la stessa funzione di regolazione delle cellule immunitarie della morfina.

Quindi, questa volta, il team di ricerca ha studiato come KNT-127, l’agonista DOR sviluppato dal professor Nagase, influenza il controllo dell’infiammazione nelle cellule immunitarie dei topi. KNT-127 ha un’elevata selettività per DOR e non solo mostra un’attività cento volte maggiore rispetto agli agonisti DOR convenzionali, ma migliora anche significativamente la permeabilità della barriera emato-encefalica rispetto ai farmaci convenzionali. Pertanto, fino ad oggi sono stati accumulati studi sull’effetto di KNT-127 sul sistema nervoso centrale e convulsioni e saltelli, che sono effetti collaterali di altri agonisti DOR, sono stati trovati completamente isolati. Tuttavia, i dettagli dei suoi effetti sui tessuti periferici e sulle cellule immunitarie sono sconosciuti.

Topi con colite IBD indotta da DSS trattati con KNT-127 per migliorare la loro condizione

Il gruppo di ricerca ha studiato l’effetto di KNT-127 sulla colite nei topi con colite indotta da destrano solfato di sodio (DSS), un modello animale per la malattia infiammatoria intestinale (IBD). Di conseguenza, i topi a cui è stato somministrato KNT-127 hanno migliorato l’indice di attività della malattia (DAI), una valutazione patologica, ridotta perdita di peso e ridotta lunghezza del colon corto a causa dell’atrofia, un sintomo di IBD. .

Inoltre, anche la somministrazione peritoneale di un derivato KNT-127 che non attraversa la barriera emato-encefalica ha mostrato un effetto di miglioramento patologico e la somministrazione locale di KNT-127 nel ventricolo non ha avuto effetto sull’espressione dei recettori oppioidi e di altri mRNA in il cervello Il fatto che non ci fosse alcun cambiamento, è stato dimostrato che l’effetto di KNT-127 sul miglioramento della colite non era dovuto al suo effetto sul sistema nervoso centrale. Per quanto riguarda il meccanismo di difesa contro i batteri nell’intestino che hanno sviluppato IBD, l’espressione del relativo mRNA non è stata aumentata ed è stato rivelato che KNT-127 non influenza l’azione antibatterica.

KNT-127 migliora la colite regolando la localizzazione e la differenziazione delle cellule immunitarie nell’intestino e nei tessuti adiacenti

D’altra parte, è stato riscontrato che la concentrazione sierica della citochina infiammatoria IL-6 e del marker infiammatorio CRP era diminuita dalla somministrazione di KNT-127 nello stato di malattia avanzato. Inoltre, i macrofagi, che sono cellule produttrici di citochine infiammatorie, diminuiscono nei linfonodi mesenterici durante la fase avanzata della patologia e KNT-127 può regolare la migrazione dei macrofagi in base alla fluttuazione dell’espressione dei marcatori.

Inoltre, è stato riscontrato che la differenziazione delle cellule T regolatorie è stata potenziata durante il periodo di recupero. Come risultato della verifica dell’effetto diretto utilizzando un sistema sperimentale in vitro, KNT-127 ha un effetto soppressivo diretto della produzione di TNF-α e IL-6 sui macrofagi, inoltre, è una cellula regolatrice T. È stato scoperto che ha un effetto di promozione della differenziazione. Da quanto sopra è stato dimostrato che KNT-127 ha la funzione di regolare la localizzazione e la differenziazione delle cellule immunitarie nell’intestino crasso, in un tessuto periferico e nei tessuti adiacenti e migliora la condizione della colite.

Si prevede che porterà allo sviluppo di nuovi trattamenti per le malattie immunitarie e neurologiche

Lo studio ha dimostrato che l’agonista DOR KNT-127 migliora i sintomi patologici della colite indotta da DSS regolando le cellule immunitarie. Ciò rappresenta anche nuove possibilità per lo sviluppo di oppioidi come immunomodulatori. In futuro, chiarendo i dettagli del meccanismo molecolare con cui gli oppiacei regolano la funzione e lo sviluppo delle cellule immunitarie, si prevede di acquisire conoscenze sul meccanismo di risposta di altre malattie immunitarie e sulla sua applicazione come immunità. medicina della malattia.

Il professor Nishiyama ha dichiarato: "Negli ultimi anni, il cervello e l'intestino sono strettamente collegati, come l'asse intestino-cervello, con lo stress che peggiora la salute dell'intestino e l'infiammazione nell'intestino che colpisce la salute del cervello. La ricerca sui fenomeni sta attirando interesse: continueranno a progredire analisi dettagliate. ricerca di base per chiarire la diafonia tra il sistema intestinale e il sistema nervoso e lo sviluppo di nuovi approcci al trattamento delle malattie immunitarie e neurologiche, e si spera che ciò possa far progredire la ricerca sul meccanismo di modulazione immunitaria appena scoperto.