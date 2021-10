Gli scienziati avvertono che i livelli degli oceani continueranno a salire. Centinaia di milioni di persone perderanno i loro tetti

Gli scienziati hanno affermato in un recente studio che i livelli degli oceani del mondo aumenteranno incessantemente per secoli, inondando le città con fino a mezzo miliardo di persone oggi. Questa tendenza non può essere invertita, anche se l’umanità riuscirà a mantenere il riscaldamento globale al di sotto di 1,5°C rispetto all’era preindustriale, che è l’attuale obiettivo climatico globale, avvertono gli scienziati. L’AFP ha pubblicato un articolo sulla rivista Environmental Research Letters.