L’uomo salirà su Mercurio? – spazio – pianeta

Dopo il tramonto, la temperatura dell’aria scende rapidamente. Mercurio non ha atmosfera. È sostituito da un guscio esterno sparso composto da ossigeno, sodio, idrogeno, elio e potassio, punteggiato da costanti impatti di meteoriti e venti solari. In assenza di gas che impediscono al calore di lasciare il pianeta, le temperature di Mercurio possono scendere di notte fino a meno 180 gradi Celsius.

Mercurio ruota lentamente. Ci vogliono 59 giorni terrestri per compiere una rivoluzione completa sul proprio asse. Il suo anno relativamente breve di 88 giorni significa che Mercurio impiega meno di 176 giorni terrestri per completare il ciclo di un giorno. Tramonto e alba lenti significano che una persona può evitare il caldo e il freddo estremi.

Il vero problema è la discesa sicura su Mercurio. Il pianeta non ha atmosfera, quindi sarà difficile per l’aereo frenare e non schiantarsi sulla superficie del pianeta.