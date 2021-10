Evento: guarda il lancio degli asteroidi troiani da parte di Lucy in diretta su Futura!

Ecco, grande giorno di partenza per Lucia Collegamento ! Questo sabato 16 ottobre, in serata, la sonda spaziale per NASA Inizierà un grande salto nello spazio interplanetario per le cose della famiglia trojan situata inorbitante a partire dal Giove. La macchina con grandi ali circolari (pannelli solari) segue il percorso di questa zona sistema solare Per visitarne otto asteroidi, di cui uno nella cintura principale. target come Dawn che ha scoperto Vista e poi Ceres Qualche anno fa, o Rashid Alla ricerca di un cometa, “Decifrare” la storia primitiva del nostro sistema planetario in cui è apparsa la vita. Il nome di questa grande missione Durata 12 anni presi in prestito dal nostro antenato pre-umano Lucia.

Il viaggio che attende Lucy per unirsi ai due squadroni di asteroidi troiani. © NASA, Svizzera

I ricercatori vogliono saperne di più sulla formazione dei pianeti e sull’evoluzione del sistema solare dalla sua nascita 4,6 miliardi di anni fa. Come sono finiti lì questi asteroidi? Vengono dai confini remoti del sistema solare? Quali sono i suoi componenti? molte domande Scienziati di astronomia Speriamo di ottenere chiarimenti esplorando con calma queste antiche vere sfere fossili Dalla storia del sistema solare.

Per scoprire tutte le sfide di questa grande missione, non perdetevi sabato, dalle 19:00, il lancio in diretta di Lucy con gli specialisti (e appassionati) dell’esplorazione spaziale, Nathan Le Guennic e Théo Clodic.