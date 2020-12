Samsung sta migliorando le funzioni di controllo vocale sui suoi Smart TV – Samsung International Newsroom

L’Assistente Google, Amazon Alexa e l’assistente vocale Bixby consentono un rapido accesso ai contenuti desiderati, controllano gli oggetti connessi in casa e visualizzano le risposte alle domande che vengono poste direttamente sullo schermo delle smart TV Samsung.

Samsung Electronics ha annunciato l’accesso dell’Assistente Google alla sua gamma di smart TV per il 2020, insieme ad Amazon Alexa e Bixby, che forniscono funzionalità avanzate di controllo e rilevamento. Google Assistant, come Alexa e Bixby, è stato integrato in Samsung Smart TV 2020; Il suo utilizzo non richiede download, apparecchiature o installazioni aggiuntivi.

Disponibili su tutte le Smart TV 2020 del marchio, dai modelli QLED 4K e 8K, ai TV UHD, tra cui The Frame, The Serif, The Sero e The Terrace, questi assistenti vocali sono compatibili con gli ecosistemi che gli utenti hanno già.

Semplifica i controlli e cerca nuovi contenuti

Grazie a questa compatibilità estesa per quanto riguarda gli assistenti vocali, i possessori di Smart TV Samsung compatibili hanno un rapido accesso ai loro contenuti preferiti. Possono anche ottenere risposte in tempo reale alle loro domande, che vengono visualizzate direttamente sulla TV o controllare i dispositivi collegati a casa. Inoltre, attivando i comandi vocali, possono navigare tra diversi canali, regolare il volume del televisore, mettere in pausa o riprendere un video o persino avviare applicazioni.

“L’uso degli assistenti vocali sulle nostre Smart TV continua a crescere e, con l’integrazione di Google Assistant e Amazon Alexa, i nostri utenti possono ora ordinare di più dalle loro Smart TV”. Jerome Beirut de Jachon, direttore del content marketing di Samsung Electronics France, ha dichiarato.

Gli appassionati di intrattenimento possono utilizzare il loro assistente vocale preferito per scoprire immediatamente nuovi contenuti con facili ricerche per genere, regista o attore. Hanno anche la possibilità di chiedere ad Alexa, Bixby o all’Assistente Google di condividere le previsioni del tempo, gli ultimi risultati sportivi o persino di iniziare a riprodurre le loro canzoni preferite. Inoltre, l’Assistente Google fornisce l’accesso ai servizi Google che le procedure guidate di Samsung Smart TV utilizzano per aiutarli a organizzare le loro giornate, come Google Foto, Google Maps e Google Calendar.

“Integrando l’Assistente Google con le smart TV Samsung, vogliamo collegare il soggiorno al resto della casa connessa per aiutare gli utenti a gestire meglio la loro giornata attraverso i loro servizi Google preferiti”. Ha detto Jack Krausek, direttore della gestione del prodotto per Google Assistant. “Grazie alla nostra collaborazione con Samsung, possiamo aiutare le persone in tutto il mondo a utilizzare l’Assistente Google, direttamente dalla TV”.

È possibile collegare qualsiasi stanza della casa a una Smart TV Samsung per controllare le luci, impostare il termostato o anche programmare l’allarme tramite l’assistente vocale utilizzato in casa.

“Sulle Smart TV Samsung, Amazon Alexa è progettato per fornire agli utenti un’esperienza di intrattenimento avanzata. Oltre alla facile navigazione nei contenuti video e musicali, l’integrazione di Alexa consente loro di collegare i loro televisori a più di 100.000 elementi collegati, facilitando così le loro attività quotidiane”. un déclaré Aaron Rubenson, Vice President di Alexa Voice Service e Alexa Skills. La nostra collaborazione con Samsung continua a fornire ai clienti la comodità del controllo vocale su smart TV, fornendo loro l’accesso ai servizi audio che desiderano. “

Des Smart TV Samsung è multilingue

Dalla sua integrazione con le smart TV Samsung all’inizio dell’anno, Amazon Alexa è ora disponibile per gli utenti del marchio in 14 paesi in tutto il mondo. Da parte sua, Google Assistant è disponibile su Samsung Smart TV nel Regno Unito, Francia, Germania e Italia. L’assistente vocale sarà distribuito in 12 paesi entro la fine dell’anno.[1]

[1] Disponibile nel Regno Unito, Francia, Germania e Italia dalla fine di ottobre e in Spagna, Brasile, India e Corea del Sud alla fine di novembre.