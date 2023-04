A margine di un comizio alla Meloni, un giornalista ferito e scontri

Igor Petex/AFP Igor Petex/AFP In Italia giornalisti sono rimasti feriti e si sono verificati scontri a margine di un incontro di Giorgia Meloni

ITALIA – Des incidents on éclaté Mardi del 20 settembre in contemporanea tra la polizia italiana e i manifestanti che hanno manifestato preoccupazione per il disturbo di tenue d’une reunion électorale de la dirigente d’extrême droite Giorgia Meloni à Palerme (Sicile, sud) , selon la polizia et I media.

Questi incidenti sono avvenuti quando la leader post-fascista di Fratelli d’Italia si è lamentata pubblicamente qualche giorno prima dell’assenza della polizia per garantire la calma dei suoi comizi elettorali.

Tensione al comizio di Giorgia Meloni a Palermo: la polizia blocca i contestatori. Dichiarazione di Incidenti e Alcun… https://t.co/KBifzWxkjD – squadra locale (localteamtv) Guarda il tweet

“ Tensione al comizio di Giorgia Meloni a Palermo: la polizia respinge i manifestanti. Incidenti e l’arresto di alcuni manifestanti “.

Lo ha detto la polizia in un comunicato “diga” Un gruppo di una cinquantina di persone stava cercando di entrare nell’arena in cui si sta svolgendo questa manifestazione elettorale, nell’ambito della campagna per le elezioni legislative previste per domenica.

Per tutti coloro che non sono lontani dalla #Meloni nella piazza di #Palermo la #Polizia resping 15 giovani pericolosi armati di cartello… https://t.co/Gpx8YWRBK3 -Alfab (@alfab68) Guarda il tweet

“Per non far arrabbiare la Meloni a Palermo, la polizia ha sottomesso 15 giovani pericolosi armati di striscioni e bandiere arcobaleno”

I giornalisti si sono precipitati e uno di loro è rimasto ferito

Secondo questo comunicato stampa, un agente di polizia è stato picchiato da un manifestante e un altro partecipante è stato arrestato dopo aver lanciato una bottiglia contro la polizia.

quotidiano di sinistra La Repubblica E ha pubblicato un videoclip di questi eventi, sostenendo che uno dei suoi giornalisti è rimasto ferito durante questi scontri. Secondo l’Unione Stampa Parlamentare Siciliana, altri giornalisti sono stati pagati: “Speriamo che si tratti di semplici incidenti e non di un ritorno a un’atmosfera che dovrebbe appartenere solo alla storia”..

Palermo: comizio Meloni, manganillas ai manifestanti. Questo succede ora. Immagina che cosa diventerà Questo Paese… https://t.co/HGkgZVnJo9 -Massimo (@Misurelli77) Guarda il tweet

Mercoledì è doppiata da Giorgia Meloni “simbiosi” con il giornalista ferito e ha accusato i manifestanti di essere coinvolti “nemici della democrazia” Vogliono ostacolare la campagna elettorale.

L’organizzazione Fratelli d’Italia è in prima linea nelle intenzioni di voto

Lunedì ha pubblicato un video in cui accusava il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese di non riuscire a mantenere l’ordine intorno ai suoi incontri, molti dei quali ha affermato essere teatro di incidenti in cui il suo partito e i suoi sostenitori sono stati insultati. avvertito di “Rischio che qualcuno si arrabbi a un certo punto e causi incidenti”.

Secondo gli ultimi sondaggi pubblicati, Fratelli d’Italia è in testa nelle intenzioni di voto di circa il 24% e Giorgia Meloni potrebbe diventare premier dopo l’elezione a capo di una coalizione insieme alla Lega antimigranti di Matteo Salvini e al partito conservatore di Forza Italia di Silvio Berlusconi . .

