Un rifugiato italiano si trasferisce in Svizzera a causa del riscaldamento globale

Sean Gallup tramite Getty Images Sean Gallup tramite Getty Images

Ambiente – In cima alla montagna c’era un rifugio costruito in Italia. I capricci del cambiamento climatico hanno spostato i confini del ghiacciaio e due terzi del rifugio, che galleggia a 3.480 metri sul livello del mare, si trovano ora in Svizzera.

Il rifugio delle Guide del Cervino, che offre posto e vitto in questo angolo delle Alpi tra i più frequentati dagli appassionati di sport sulla neve, è stato oggetto di intense trattative diplomatiche per più di tre anni, fino al raggiungimento di un compromesso. I dettagli sono stati trovati l’anno scorso che sono ancora classificati.

La posizione strategica dell’edificio è invidiabile: si trova all’incrocio di Zermatt-Cervinia, uno dei comprensori sciistici più grandi del mondo, nel cuore del faraonico progetto di ammodernamento.

“Abbiamo spaccato un po’ le pere in due”, spiega all’AFP il capo dei confini nazionali svizzeri Alain Wecht, che ha preso parte alle trattative dove tutti hanno fatto delle concessioni per trovare “una soluzione in modo che entrambi si sentano se non vincitori, almeno non perdenti .”

Sciolto il ghiacciaio Theodole

Sui ghiacciai delle Alpi, il confine italo-svizzero segue la linea di demarcazione tra le acque il cui flusso verso nord rappresenta il territorio svizzero, e quello verso sud, l’Italia. Questo è stato modificato dallo scioglimento del ghiacciaio Theodule che ha perso quasi un quarto della sua massa tra il 1973 e il 2010, lasciando il posto a massi, costringendo i due vicini a ridisegnare alcune decine di metri dai loro confini.

Secondo il sig. Wecht, se queste modifiche si ripetono, vengono generalmente risolte confrontando le letture fatte dalle due squadre dei due paesi, senza interferenze politiche. “Devi sapere che stiamo combattendo con terra meno preziosa”, osserva. I suoi colleghi italiani, dal canto loro, hanno rifiutato ogni richiesta di colloquio “a causa della complessa situazione internazionale”.

Il vago contenuto dell’accordo negoziato a Firenze nel novembre 2021 sarà rivelato solo una volta approvato dalle autorità: da parte svizzera, l’argomento non può essere sottoposto al Consiglio federale fino al 2023, al più presto.

L’ex capo della delegazione elvetica, Jean-Philippe Amstein, è più disponibile, spiegando che queste controversie si risolvono attraverso lo scambio di terre di dimensioni e valore simili. “La Svizzera non è interessata a ottenere un pezzo di ghiacciaio”, spiega, e “gli italiani non sono in grado di compensare la perdita di superficie svizzera”.

Il rifugio è ancora italiano

Al custode del rifugio, Lucio Trucco, 51 anni, è stato detto che rimarrà sul suolo italiano. “Il rifugio rimane italiano perché siamo sempre stati italiani”, dice, “il menù è italiano, il vino è italiano, le tasse sono italiane”.

Questi anni di trattative hanno ritardato la ristrutturazione del rifugio e nessuno dei villaggi su entrambi i lati del confine è stato in grado di rilasciare un permesso di costruzione. I lavori non saranno completati per l’apertura della nuova funivia, che consentirà l’accesso dall’Italia al Piccolo Cervino, una delle vette più alte per lo sci d’Europa (3883 metri) a fine 2023, garantendo l’attraversamento del Alpi a “piedi asciutti” per un costo stimato di 45 milioni di franchi (45,8 milioni di euro).

Una volta accessibile solo da Zermatt, lo sci estivo della zona lungo 21 chilometri di piste l’ha aiutata a diventare una delle località di maggior successo della Svizzera. Mentre alcune località di media montagna si preparano alla fine dello sci alpino a causa del riscaldamento globale, Zermatt-Cervinia sta facendo durare il divertimento, anche se queste attività contribuiscono allo scioglimento dei ghiacciai.

Inoltre, sul Cervino, le guide di alta montagna interrompono le loro escursioni a fine luglio a causa del caldo che mette a rischio l’incolumità degli escursionisti, in particolare per le cadute di massi. Prove di riscaldamento: zero gradi sono stati registrati a 5184 metri sopra il livello del mare. Il record precedente era di zero gradi a 5117 metri, misurato nel 1995.

Sul Cervino, tra Italia e Svizzera, le guide alpine fanno viaggi lunghi quanto… https://t.co/vvXm7dPzof – Lucy Tournepez (occhiodilucie) Guarda il tweet

Come annunciato ieri, ieri sera potrebbe essere stato raggiunto un #record assoluto di 0°C… https://t.co/QD6vpGlvYg – MeteoSvizzera (@meteosvizzera) Guarda il tweet

“Dobbiamo migliorare la zona qui perché sarà sicuramente l’ultima a morire”, si difende nonostante tutto il signor Trucco. “Sciamo con il sole, con il caldo, senza i piedi freddi e tutto con una buona neve”, dice. Per ora, sulle carte svizzere, i confini attorno al rifugio sono ancora tratteggiati.

Vedi anche su The Huffpost: Perché sempre più orsi polari entrano nelle nostre città?