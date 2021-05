Salonicco: Bozukis cambia orario per Coronavirus e apre nel pomeriggio

Le discoteche nel nord della Grecia stanno cercando di adattarsi alle nuove misure di emergenza per il coronavirus e agli orari limitati imposti dal governo a causa dell’epidemia.

Uno ad uno, bouzuques, club e bar a Salonicco e Halkidiki annunciano che inizieranno il loro programma nel pomeriggio, per chiudersi a mezzanotte, come richiesto dalla decisione presa dalle autorità sanitarie del paese per 15 regioni, con basata sull’epidemiologia immagine (vedi elenco).

Secondo il Festival.gr, uno dei locali notturni che ha cambiato il loro programma è “Orama” a Salonicco, dove si esibisce il famoso artista Nikos Vertes. Il centro sarà ora aperto dalle 20:00 a mezzanotte.

Coloro che hanno già prenotato vengono avvisati dallo staff che dovrebbero essere in atto dalle 19:30 del mattino, poiché il programma inizierà tra mezz’ora. Secondo il rapporto, Nikos Vertis scenderà in pista per cantare intorno alle 9:30.

I club in Halkidiki implementano anche nuovi orari di lavoro, poiché gli imprenditori cercano di ridurre il più possibile le perdite finanziarie dovute alle restrizioni dell’orario di lavoro. Il club più antico di Halkidiki, AHOY, ha già informato i suoi fan che ora aprirà i battenti dalle 19:00 fino a mezzanotte.

In quali zone bar e ristoranti saranno chiusi a mezzanotte

Sulla base dell’onere epidemiologico, è stato deciso che dall’11 agosto al 23 agosto ai negozi dell’Azienda Sanitaria sarà vietato operare dalle 12 alle 7 nelle seguenti aree:

– regioni di Creta, Macedonia orientale e Tracia,

– unità territoriali a Salonicco, Calcidica, Larissa e Corfù,

Comuni di Mykonos, Paros, Santorini, Volos, Catrini, Rodi, Antiparos, Zante e Kos.

Il divieto può estendersi ad altre regioni o anche orizzontalmente, a seconda dell’evoluzione dei dati epidemiologici.