Angelos Dionysiou: risponde se otterrà un vaccino contro il coronavirus

Angelos Dionisio ha parlato se ci sarà di nuovo intrattenimento notturno fino all’alba in Grecia dopo la pandemia.

Il famoso cantante ha anche menzionato se otterrà il vaccino e quale sia il suo desiderio per il 2021.

Pensi che in futuro ci abitueremo a questo stile di vita, che l’intrattenimento sta entrando negli standard europei e che ci sarà intrattenimento notturno fino all’alba in Grecia?

Non puoi mettere il greco in stampi, quindi non so quanto tempo ci vorrà, ma quando aprirà, la gente uscirà di nuovo e si divertirà, come una volta. Non so quanto tempo ci vorrà, ma spero che succeda presto, perché c’è un problema.

– Riesci a indovinare quando succederà tutto questo?

Penso che a partire dalla nuova stagione, a partire da settembre, tutto sarà aperto, e tutta la Grecia sarà vaccinata, ci sarà l’immunità.

Riceverai il vaccino?

Probabilmente lo farò, sì, quando arriverà il momento farò la vaccinazione. Penso che tutti abbiamo bisogno di un vaccino contro il coronavirus. Ci sono molte notizie false, quindi almeno una persona ragionevole dovrebbe credere agli scienziati ea nessun altro. Ora, se mentissero anche a noi, cosa potrei dire? Ma perché mentire?

Qual è il tuo desiderio per il 2021?

Dopo quello che abbiamo visto e le persone che sono “andate”, perché così tanti dei nostri lavoratori e della nostra gente “se ne sono andati” da questo temuto virus, cosa posso sperare? La cosa più importante è la salute, la esaminiamo e la vediamo ora, ogni volta che puoi andare da qualche parte, rimanere bloccato e “andartene” in 20 giorni. L’ho provato con Harry Galanus, con il quale abbiamo lavorato nel negozio. L’uomo che non aveva nulla è stato contagiato dal Coronavirus ed è “andato via” entro un mese. Ho “perso” i miei amici a causa del Coronavirus, musicisti e imprenditori di Salonicco, e molte persone del nostro lavoro “se ne sono andate”, mentre molti che hanno fatto un buon lavoro hanno commentato. Essere sani, questo è il desiderio, soprattutto in queste stagioni … e avere soldi e posti di lavoro da aprire, beh, ma è una situazione che abbiamo visto solo nei film. Ebbene, ha detto: “Non si sarebbe mai potuto immaginare che avremmo attraversato tutto questo, globalmente, l’intero pianeta”.