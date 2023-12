Polizia: Procure italiane (video)

Gli anni ’60 e ’70 furono un buon periodo per gli agenti di polizia e i poliziotti italiani, anche se alcuni gruppi terroristici e mafiosi dell’epoca causarono molti danni tra le loro fila.

Ma i rappresentanti della polizia avevano alcuni privilegi all’epoca in cui la polizia francese utilizzava R4, 304 Break, J7 o R14 TL…. Oltralpe abbiamo utilizzato Giulie, Alfa 2600, Alvita e Lancia Beta ma i penalizzatori si sono dovuti accontentare anche delle Fiat 1300, 128 e 238! La polizia italiana di allora veniva spesso messa in risalto nella quotidianità ma anche nel cinema e in televisione. Quindi vi presento un piccolo ritorno agli anni ’70 con alcuni video che sicuramente ricorderanno agli italiani e agli amanti dell’Italia dove sono i bei tempi!

https://www.youtube.com/watch?v=0SnDPrUMuqA

https://www.youtube.com/watch?v=O6o5kuHn8Sk

Un’intera epoca e soprattutto un periodo cruciale per il cinema italiano che ha avuto risonanza tra i grandi registi riconosciuti e il cinema di consumo. Questo periodo fu anche, grazie al sostegno della Fiat e dell’Alfa in particolare, favorevole allo sviluppo di film polizieschi con inseguimenti all’italiana ai quali si ispirarono alcuni cineasti americani (vedi collegamento francese). Questi estratti sono anche un modo per fare un interessante tour del parco auto italiano degli anni ’70 quando Autobianchi, Vespa, Fiat, Alfa Romeo o Lancia si mescolavano per “i buoni o i buoni perché, come noterete, i cattivi ragazzi in Italia”. L’epoca era guidare una BMW o una Citroën!

Garage della polizia e della gendarmeria (senza dimenticare il carcere e la dogana), una vera delizia per gli amanti degli italiani!

Tramite YouTube, AutoBelle.it, Alfista.es, Alfascoop, FlickR.