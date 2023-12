Nel film “L’amore nella prateria”, questa coppia vive divertenti avventure a Roma

Schermata dell’M6 Schermata dell’M6 Lawrence e Jean hanno trascorso alcuni giorni a Roma per la puntata “L’Amour est dans le pré” andata in onda lunedì 31 ottobre.

Intrattenimento: merita una commedia romantica. In un anello L’amore è nel prato In onda questo lunedì, 31 ottobre, il contadino Jean e il suo fidanzato Lawrence fanno un viaggio a Roma. Una volta arrivati ​​nella capitale italiana, i due innamorati attraversarono una serie di momenti di incomprensioni e avventure incredibili.

Per entrambi si trattava del primo viaggio all’estero e non parlavano né inglese né italiano. Il che ha portato a molti malintesi… al suo arrivo in Italia. All’aeroporto è stato impossibile per la coppia comunicare con il tassista. Quest’ultimo comunica loro la password per la rete wi-fi.” Scritto sulla porta »Lorenzo risponde: “Oh fantastico, dolcezza!” “Ci vorranno 40 minuti per raggiungere l’hotel”Poi glielo dice. “25 minuti!” è ottimo “Allora Jean gridò senza rendersi conto del suo malinteso.

Ossessionato dal letto e dal gelato

Più tardi quella sera la coppia ha deciso di andare in un ristorante. Inizialmente il contadino si sorprende che il menù non sia scritto in francese, costringendolo a scegliere la pizza a caso: “Prendo il primo”. Il cameriere arriva qualche minuto dopo e, ancora una volta, il dialogo è tra sordi. “Acqua naturale o frizzante?” Chiede loro. “Sì, abbiamo scelto, mangerò la pasta”.Risponde Lorenzo. Questi scambi comici hanno deliziato gli spettatori, che hanno interagito per tutta la serata su Twitter. Come puoi vedere nei post qui sotto.

#LamourVuDuPre #ADP #ADP22 #LAmourEstDansLePre Lawrence e Jean, sull’aereo, nel taxi, in albergo…Possiamo… https://t.co/MvNF2IRqZj — ~Is@belle~ 💛 (@zabou_dchou) Vedi il tweet

“Roma sembra vecchia (…) Il menù non è scritto in francese (…) Bene, mangiamo il gelato (…) Ti amo!”… https://t.co/S2RUuTTsKK – Il gabbiano sarcastico (@goelandmoqueur) Vedi il tweet

Per favore, M6, regalaci un episodio speciale del fine settimana di Roma per questi due eroi! Non hai riso molto davanti ad #ADP https://t.co/dG06s0qRs3 — Celine C🕳 #NoFakeMed #СлаваУкраїны (@CelineC_AFS) Vedi il tweet

Comunque questi 2 si sono trovati bene eh 😄 Sono uguali! Viva Lawrence e Jean ❤️ #adp2022 #ADP — Twitter 🤓 (@Twitteuse777) Vedi il tweet

Anche l’ossessione di Laurent per il gelato ci ha fatto sorridere molto. Già sull’aereo, era ansioso: “Starò bene quando avrò assaggiato il gelato.” Poi, dopo ogni visita turistica, lo stesso ritornello: “Mangiamo il gelato?” »” chiede Lawrence. I suoi commenti sull’enorme letto nella loro camera d’albergo sono stati anche oggetto di risposte comiche, con il contadino che si è detto felice di poterlo fare “ Fare l’amore in tali circostanze. »

Riepilogo del viaggio di Lawrence e Jean: #adp #adp22 #adp2022 https://t.co/z8eYzq3x1B – La Koh Lantance 😂😭 (@LaKohLantance) Vedi il tweet

L’ultimo giorno del viaggio, seduto sul bordo di un muretto, con la sua amata tra le braccia, e dopo aver gustato un ultimo cono, disse ancora: Quello che mi è piaciuto di più di questa sistemazione è il letto grande. »

