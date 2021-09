Joanna Bertinshaw: stile ateniese con un tocco inglese

Nel soggiorno, un divano centrotavola Ikea con cuscini antichi e davanti ai tavoli in legno di People of the Sun.

Il cane Luna si raffredda in mosaico.

Il pianoforte è antico, la lampada è di Miran e l’opera alla parete è la stessa.

Ho sempre sognato una casa in natura. la mia casa è il mio rifugio. Il posto dove mi riposo Il balcone è sul tetto della casa. Abbiamo piantato molta lavanda, erbe aromatiche e alcuni alberi da frutto e c’è un piccolo giardino. Trascorriamo spesso la giornata lì a cucinare, mangiare e parlare mentre nostra figlia gioca.La stanza più utile di casa mia Per me, lo studio in cui dipingo. È l’unico posto della casa in cui sono appena entrato!Non perde mai la mia casa Sapone all’olio d’oliva.Si può capire che vivo qui da Direi dei miei lavori sui muri. Inoltre, molti amici concordano stranamente sul fatto che la casa contenga qualcosa di Londra.memoria Le nostre feste! Nostra figlia sceglie sempre di festeggiare il suo compleanno a casa e a Capodanno di solito facciamo cene.Lo stile nello spazio mi dà la casa stessa. La luce, le proporzioni, il soffitto alto, la vista dal balcone.oggetto preferito La mia macchina da cucire. Mi piace molto cucire, mi rilassa e mi diverte.Rimpiango quello che hai Il tappeto bianco per la stanza dei giochi, che è costantemente sporco.Riposare Faccio giardinaggio, cucio, cammino e guardo film.

Joanna Portshaw nel suo studio, al chiuso, sullo sfondo di una delle sue opere.

con gli amici a casa Cuciniamo, mangiamo, parliamo e ci divertiamo.Ricetta fatta in casa preferita Ramen di mio marito.Una domenica normale Facciamo colazione insieme e andiamo nella natura. Hymettus ed Egina sono le nostre mete domenicali preferite.Non riesco a immaginare la mia vita senza di lei La mia famiglia, i miei amici, il mio lavoro, la luce greca e il tè – come la vera Inghilterra.il mio stile Cucio la maggior parte dei vestiti che indosso per me.arredamento Un misto di cose diverse che mi piacciono per motivi diversi. Un po’ di tutto…classico, eclettico e semplice. Una raccolta di ciottoli e conchiglie delle isole greche e di terracotta.ispirazione – ispirazione Natura, luce greca, viaggi, mio ​​marito, mia figlia.Film L’abbiamo vista di recente come una famigliavacanza romana. Un film romantico del 1953 che abbiamo amato tutti. Una moda che apprezzo molto ma che non seguo. Tuttavia, ha disegnato alcune stampe per il marchio con costumi da bagno MAAN e Angelos Bratis.artista Pittori Helen Frankenthaler, Deborah Tarr e Anne-Sophie Chege. Tutti e tre stanno facendo un quadro astratto.vacanze estive Non mi stancherò mai delle isole greche. Seleziono Egina e Antiparo. E ovviamente Mykonos, che è dove si trova la nostra casa per le vacanze e dove trascorriamo la maggior parte delle nostre vacanze. Amo così tanto quest’isola, fa parte della nostra famiglia. Non partecipiamo mai alla parte “pazza” del divertimento che offre, preferiamo luoghi nascosti e tranquilli.Destinazione preferita Italia. Voglio davvero visitare presto la Sicilia e la Puglia, quando sarà sicuro. Vorrei anche viaggiare in Giappone e Sud America.Se vivessi un’altra vitaVoglio concentrarmi su questa vita.

Il balcone della casa ha una vista della città dall’alto.