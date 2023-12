Pierre Casiraghi e la sua amata Beatrice si uniscono per il meglio e la moda!

Pierre Casiraghi e l'amante Beatrice Borromeo alla serata organizzata da Vogue Italia presso l'Éclaireur. 1 ottobre © Angeli

Venerdì 1 ottobre 2010, nel pieno della Paris Fashion Week, L'Éclaireur ha ospitato una serata straordinaria organizzata dalla versione italiana della rivista. La rivista Vogue. All'occasione hanno partecipato numerose personalità, tra cui spiccano celebrità del mondo dello spettacolo italiano.

Pierre Casiraghi, figlio di Carolina di Monaco e del compianto Stefano Casiraghi, è stato visto in splendida forma, posare affettuosamente con la sua fidanzata, Beatrice Borromeo. Questi due sono appassionati di moda e non perdono mai occasione per celebrare quest'arte.

Quest'ultima, figlia di Carlo Ferdinando Borromeo e della sua seconda moglie, la contessa Paola Marzotto, era di straordinaria bellezza. Con i suoi capelli d'angelo e il manto color neve, era radiosa, non lontana da un'altra splendida creatura: Bianca Brandolini d'Adda.

Notevoli le presenze dell'ereditiera Eugenie Niarchos, nipote del potente armatore greco Stavros Niarchos, e di Massimo Gargia, una presenza costante alle feste.

Ha conosciuto anche Silvia Fendi e sua figlia Leonetta, la dura direttrice di Vogue Italia Franca Sozzani, ma ha anche conosciuto la deliziosa Carine Roitfeld!