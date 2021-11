Le migliori pizze di Parigi: amanti della cucina italiana? Ecco dove gustare le migliori pizze della Capitale

È il piatto che equilibra i nostri cuori per eccellenza: con Pizza, impossibile sbagliare. Questo piatto tipico italiano mette tutti d’accordo. Qualunque cosa ti piaccia tradizionale una Margherita, con pomodoro e mozzarella, o reinventata con prodotti freschi originali, fa sempre venire l’acquolina in bocca. Non c’è bisogno di volare in Italia per assaggia delle pizze fantastiche. La capitale, infatti, è ricca di indirizzi dove il pizzaiolo sa come sedurci. Come dire Fattura Murray, “A meno che tu non sia una pizza, la risposta è sì: posso vivere senza di te”. Scoprire dove mangiare le migliori pizze di Parigi.

La capitale francese non ha nulla da invidiare a città italiane come Napoli o Roma, la cui fama di gusto non è seconda a nessuno. Molti chef dello stivale, infatti, scelgono Parigi per allestire il loro ristorante. Questo è particolarmente il caso di Casa di Peppe eletta miglior pizzeria d’Europa. Sacro campione del mondo nel 2019, concorso che si svolge a Napoli, Giuseppe Cutraro è conosciuto e riconosciuto per la sua perfetta padronanza della cucina italiana. Ex capogruppo mamma grassa, le pizze del gruppo restano nella nostra classifica delle migliori di tutta la Capitale. Non ci stanchiamo mai di scoprire le specialità italiane al trattoria italiana, grazie al loro know-how. Gli amanti del cibo di strada saranno felici di assaporare questo piacere del gusto a Ottimo cibo di strada. E infine, non è stato fino alla primavera del 2019 che a vero concetto di pizza americana. Questo è Creatore, nel 9° arrondissement, che ci offres pizze uniche piene di fascino e sapori, per un’esperienza culinaria unica!

