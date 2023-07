Robin Roussel, unico leader a -7 (63)

Sulla scia del suo quinto posto domenica scorsa in Italia, Robin Roussel ha confermato il suo buon momento prendendo il controllo dell’Euram Bank Open dopo diciotto buche. Il francese, 63 (-7) nelle Alpi austriache, ha un punto di vantaggio sull’australiano Ryan Ruffels. Buon inizio anche di Franck Daux, sesto a -4…

Pochi giorni dopo sigla nella Roma nord il miglior risultato della sua stagione, un quinto posto in classificaSfida Italiana Open vinto dall’italiano Matteo Manassero, Robin Roussel continua. Il golfista di Ozoir-la-Ferrière (77) ha così messo a segno questo giovedì in Austria un superbo 63 (-7) con nove birdie per due spauracchi concessi.

Consulta la classifica completa

Ha un vantaggio sull’australiano Kyle Ruffels e due su una squadra di tre composta da Road to Mallorca No.5, il sudafricano Casey Jarvise americani Giordano Gumberg E Giuliano Suri.

Il clan tricolore – sono dieci gli fidanzati questa settimana – che piazza un altro dei suoi nella top 10. Franco Dauxche è il quarto inizio di quest’anno sul Giro di sfidalegato per il sesto posto a -4.

Qualificato per il prossimo Cazoo francese aperto (Giro del mondo DP) grazie al primo posto nel Challenge francese (Brittany Open Blot E Sfida di golf di Vaudreuil), Felix Mori è anche in una buona spirale. Il nordista è al dodicesimo posto a -3 (67). Più avanti, nel taglio virtuale posto a -1, troviamo Romain Wattel, Julien Quesne E Jean Bekirian.

La classifica

La classifica degli altri francesi

Foto: Joosep Martinson/Getty Images