Il cantante Zucchero a Venezia (2 maggio 2020). (© MBTARGET / IPA / MAXPPP)

Il cantante italiano, zucchero, è inseparabile da titoli come Danzare o Senza una donna in duetto con Paul Young che ha appena compiuto 30 anni. Dopo quasi 40 anni di carriera, il musicista con il cappello ci propone una versione Deluxe del suo album DOC più 6 brani inediti incluso un duetto registrato con Sting chiamato settembre e un tour annunciato.

Elodie Suigo: In tutti questi progetti, ciò che è abbastanza incredibile è questo amore che provi per il mestiere, per la creazione della canzone.

Zucchero: È vero, sono cresciuto in campagna. La mia famiglia era composta da agricoltori, quindi le mie radici sono molto profonde. Sono davvero radicati nella campagna, in questa terra. Non sono un topo di città. Parlo molto spesso del piccolo mondo, di questo piccolo mondo, di piccola dimensione, perché? Perché sono nato in una famiglia di partigiani italiani e ovviamente ho sentito quello che diceva mia nonna all’epoca, i miei nonni che mi hanno raccontato di quel periodo durante la guerra. Sono stato cullato da tutto questo e ho vissuto in un certo senso questo conflitto tra la Chiesa da un lato, quindi questa chiesa che era di fronte alla casa dove avrei suonato l’organo, inoltre, e poi dall’altra respiro, lo spirito rivoluzionario con accenni comunisti che erano presenti anche in quel momento. Era un po ‘come Don Camillo e Peppone!

Hai l’impressione di vedere i tuoi genitori e tuo nonno. È perché ami questa famiglia che ti ha dato questa educazione. Non è la tua più grande forza? Sapere da dove vieni. Volevi davvero assomigliare a tuo nonno quando eri piccolo con i suoi cappelli, li portava molto bene. Aveva molto carisma.

Sì. Infatti, piccoletto, ho visto quest’uomo con la barba, gli occhiali rotondi e poi il cappello marrone! Era molto carismatico. Per me, era un eroe con questo carisma che hai detto, anche questa saggezza, era qualcuno che volevo emulare. Ecco perché ho sempre avuto un debole per i cappelli.

Sei soprannominato dagli anglosassoni, The Italian Mad Hatman, cioè il pazzo cantante italiano con il cappello. Da quando avevi otto anni canti. Come vedi questo corso?

Quando ero piccolo, il mio sogno era quello di poter fare un disco e vivere bene questa professione di musicista.

È un viaggio incredibile. Non avevo nessuna intenzione o idea di andare a fare concerti negli stadi, di fare il giro del mondo. Quando il successo è arrivato invece di essere iper-felice e bene, ho avuto una depressione perché non riuscivo a sopportare tutta la pressione e dovevo anche dimostrare perché avevo ottenuto un tale successo. E quando sei una persona piuttosto semplice come me, ho un temperamento piuttosto solitario, è comunque una passeggiata! Va bene, ora mi ci sono abituato!