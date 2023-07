Il Portogallo affronterà l’Italia in finale

Dopo un notevole successo contro la Norvegia in semifinale, il Portogallo incontrerà l’Italia nella gran finale di Euro U19.

La Seleção ha fatto il lavoro questo giovedì sera. Contro una nazionale norvegese fino ad allora imbattuta nella competizione, i giovani portoghesi sono riusciti a mantenere il ritmo ea qualificarsi tranquillamente per la finale di Euro U19. Per l’ultima fase di questo torneo, Joaquim Milheiro ei suoi uomini ritroveranno l’Italia, che sono riusciti a battere durante la fase a gironi.

Il Portogallo porta a termine il lavoro contro la Norvegia

La posta in gioco era diversa, ma il risultato è lo stesso. Dopo una fase a gironi ampiamente dominata, con un totale di nove punti ottenuti nell’arco di tre giorni, il giovane portoghese ha continuato il suo slancio questo giovedì in semifinale. Di fronte alla Norvegia, seconda nell’altro girone, Ugo Felice e i suoi si sono ampiamente imposti, affermandosi un po’ di più come i grandi favoriti di questa edizione di Euro U19.

Autori dell’apertura dal quarto minuto al Gustavo Sail portoghese ha ampiamente dominato la partita e ha così segnato altri quattro gol, di cui due dell’attaccante dello Sporting, Rodrigo Ribeiro. Un successo 5 gol a 0, che dà dunque accesso alla finale della competizione.

L’Euro di Rodrigo Ribeiro è semplicemente notevole: • 4 giochi

• 3 gol

• 2 assist Futuro fantastico? ✨🇵🇹 pic.twitter.com/h7pwjkxEXs — Trivela (@Trivela_FR) 13 luglio 2023

L’Italia vince sul filo contro la Spagna

Se si sono assicurati rapidamente il biglietto per quest’ultima partita di Euro U19, i portoghesi hanno dovuto però aspettare qualche ora prima di conoscere il loro prossimo avversario. Nella stessa serata Italia e Spagna si affrontano per un posto in finale, e sono le azzurre a superare le avversarie.

Tuttavia, Samuele Vignato e i suoi compagni di squadra hanno dovuto lottare duramente per raggiungere questo obiettivo. In particolare, è stato solo nella ripresa che l’Italia ha aperto le marcature, davanti allo spagnolo Vittorio Barbera mette le due squadre in parità pochi minuti dopo. Poco dopo l’ora, lo è Niccolò Pisilli che ha riportato in vantaggio gli italiani, ma un autogol ha poi permesso alla Spagna di rimontare. Alla fine del gioco, Luca Lipani finalmente ha segnato il gol della qualificazione, per regalare alla sua squadra il prezioso sesamo.

Riunioni…

La finale degli Europei U19 opporrà quindi il Portogallo all’Italia. Due squadre che si conoscono già particolarmente bene. Queste due nazioni, infatti, si sono già incontrate in questa competizione, in occasione della seconda partita della fase a gironi. E se la Seleção aveva largamente vinto al primo turno, il secondo potrebbe essere molto diverso.

I giovani portoghesi hanno sbaragliato gli avversari di giornata e ora hanno un piede e mezzo nel turno successivo. 🇵🇹👏https://t.co/O9WyBmmJqT — Trivela (@Trivela_FR) 6 luglio 2023

In effetti, durante questa partita della fase a gironi, il portoghese era riuscito a vincere con un ampio punteggio di cinque gol a uno. Solo, quest’ultimo aveva approfittato di una superiorità numerica applicata per tutto il secondo periodo, a seguito di un cartellino rosso ricevuto da Luca Lipani nel primo atto. Tornato dalla squalifica, il centrocampista del Genoa, qualificato giovedì con la sua squadra, avrà voglia di riscattarsi per l’errore commesso, in occasione di questa attesissima finale.

Credito fotografico: IconSport