un italiano scatena una polemica

Meno di 15 ore in bici poi a piedi per raggiungere dal mare la vetta del Monte Bianco, è l’impresa che ha appena compiuto l’italiano Marcello Ugazio, partito da Genova. Un record acclamato in Italia ma che crea polemiche in Francia, perché il triatleta è sceso dal tetto d’Europa in elicottero. “Sono tornati i matti” ha reagito il sindaco di Saint-Gervais che presenterà denuncia.

“Meno di 15 ore per raggiungere la vetta del Monte Bianco da Genova”, “un dislivello di 5.500 metri coperto in meno di 15 ore, a tutto gas!”, “è appena caduto un record vecchio di 10 anni”…

Se da parte italiana i titoli ditirambici abbondano sulla stampa per salutare l’exploit sportivo di Marcello Ugazio, da parte francese il nuovo “sbraio” spinto dal sindaco di Saint-Gervais ha ampiamente stemperato la celebrazione del nuovo primato .

Marcello Ugazio ha battuto di quasi due ore il precedente record su questo percorso, prima pedalando per oltre 300 km fino al Lago di Combal sopra Courmayeur, poi abbandonando la bici per mettersi in cordata con una guida e raggiungere a piedi il tetto dell’Europa occidentale a 4.810 metri sul livello del mare .

“La vetta è stata conquistata poco prima delle 9 di domenica, 14 ore, 42 minuti e 14 secondi dopo l’inizio di Genova”ha detto al quotidiano La Stampa, aggiungendo che lui “erano già diversi anni che pensavo a questo tentativo di record” e si era addestrato a questo scopo sul Monte Rosa e sull’Etna.

Il triatleta italiano durante il suo viaggio di 320 chilometri in bici prima di abbandonarlo sopra il Lago Combal di Courmayeur per raggiungere a piedi la vetta del Monte Bianco accompagnato da una guida.

©Archivio Marcello Ugazio

“Sognavo questa impresa dall’età di 14 anni“, ha confidato Marcello Ugazio ai nostri colleghi del TGR della Rai, il servizio pubblico televisivo italiano.

“Ho iniziato a fare triathlon, ciclismo, e poi ho visto che un certo Nicola Valsesia deteneva il record FKT (Fastest Known Time Genova-Monte Bianco. NdR) in 16 ore, 35 minuti e 52 secondi…così ho deciso di unire la mia esperienza sportiva e la mia passione per la montagna per seguire le sue orme.”

“Sono tornate le pedivelle” Jean-Marc Peillex, sindaco di Saint-Gervais

La realizzazione del sogno d’infanzia di Marcello, tuttavia, non è bastato a placare l’ira di Jean-Marc Peillex. Il sindaco di Saint-Gervais, reso famoso ogni estate per le sue uscite “Il Monte Bianco Disneylandizzato”non ha apprezzato la discesa in elicottero del triatleta italiano.

Marcello Ugazio sarà oggetto di a “denuncia per inosservanza del regolamento del sito classificato Monte Bianco e delle disposizioni dell’APHN (decreto per la protezione degli habitat naturali)”ha aggiunto in un comunicato stampa.

“Il Monte Bianco non è né uno stadio né un aeroporto”ha aggiunto l’ONG ambientalista Mountain Wilderness.

“Quando finalmente preserveremo questo vertice da un’eccessiva e dannosa mercificazione?”l’organizzazione è esasperata, chiedendo a “vera politica di limitazione dei sorvoli sull’intero massiccio del Monte Bianco, in Francia sull’intero sito classificato e non solo intorno alla vetta, ma anche in modo coordinato in Svizzera e in Italia”.