Rendere ECOWAS aperto agli investitori spagnoli – raccomanda l’ambasciatore del Ghana in Spagna

L’ambasciatore della Repubblica del Ghana presso il Regno di Spagna, Mohamed Adam, ha invitato la leadership della Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale (ECOWAS) e il governo spagnolo a prendere in considerazione una partnership commerciale reciprocamente vantaggiosa.

Questa partnership stabilita nell’ambito del piano Focus Africa 2023 garantirà l’inclusione di organismi influenti, entità imprenditoriali, investitori e organizzazioni commerciali multilaterali che operano in Spagna un posto al tavolo di discussione come partner nel progressivo sviluppo e raggiungimento degli obiettivi del corpo della comunità.

Ha affermato che l’ECOWAS dovrebbe prendere in considerazione l’idea di organizzare un forum aziendale con la Camera di commercio spagnola e anche con l’ombrello della Confederazione spagnola delle organizzazioni imprenditoriali (CEOE) per consentire agli investitori aziendali di partecipare e condividere le loro esperienze e prospettive di investimento con la Commissione.

Ciò può essere in gran parte dovuto ai vantaggi dell’organizzazione nel suo sforzo di mantenere la pace, la stabilità economica e la sicurezza nella subregione.

L’ambasciatore ha rilasciato la dichiarazione durante la sessione di interazione con il corpo diplomatico africano in Spagna e la leadership dell’ECOWAS durante il simposio appena concluso tra la Spagna e l’ECOWAS tenutosi a Madrid, in Spagna.

La leadership della Commissione ECOWAS guidata dal Presidente della Commissione, Dr. Omer Aliu Turay, si è recata nel Regno di Spagna per discutere di cooperazione su invito del governo spagnolo nell’ambito della nuova politica di quest’ultimo sul piano Focus Africa 2023 che mira a rafforzare gli interessi reciproci esistenti tra i due paesi.

Sono stati ricevuti dal Ministro degli Affari Esteri, dell’Unione Europea e della Cooperazione del Regno, Jose Manuel Albares Bueno.

Il Ministro degli Affari Esteri ha dato il benvenuto alla delegazione che ha accompagnato il simposio e ha assicurato alla Commissione l’assoluto impegno della Spagna a garantire la corretta attuazione di tutti e quattro i principali piani strategici per la comunità che includono tra l’altro la partnership nell’equità domestica e l’approfondimento delle relazioni esistenti, i programmi e progetti con la Spagna.

Mohamed Adam, Ambasciatore della Repubblica del Ghana presso il Regno di Spagna e membro permanente dell’Organizzazione Mondiale del Turismo intervenuto al Summit ECOWAS-Spagna

Durante il suo intervento, Mohamed Adam ha elogiato gli sforzi incessanti della leadership dell’ECOWAS e della sua nuova gestione e ha raccomandato all’ECOWAS di prendere in considerazione il coinvolgimento delle parti interessate disposte a sostenere l’agenda contro l’insicurezza e incoraggiare gli investimenti nella subregione sull’opportunità di farlo.

Ha affermato che aziende, industrie, fabbriche, società e commercianti di beni pubblici, infrastrutture e servizi che lavorano e operano in Africa, in particolare nell’Africa occidentale, possono contribuire gradualmente all’organizzazione se sono invitati e considerati come azionisti.

Le imprese in Spagna possono, quando ne hanno l’opportunità, fornire gli strumenti necessari per sostenere la regione ECOWAS e le sue agenzie aumentando investimenti, posti di lavoro, alloggi, commercio e strutture sociali e fornendo più meccanismi di sostenibilità economica per milioni di persone nella società, ha aggiunto l’Ambasciatore .

Il contributo dell’Ambasciatore Mohamed Adam fa seguito al successo di un business forum Spagna-Ghana tenutosi sotto gli auspici della Camera di commercio spagnola, della Confederazione spagnola delle organizzazioni imprenditoriali (CEOE) in Spagna e dell’Ambasciata del Ghana a Madrid nell’ambito delle misure per promuovere la il precedente piano Focus Africa 2023 per il paese dell’Africa occidentale.

Lo Spain-Ghana Business Forum si è svolto nel contesto delle consultazioni politiche biennali tra il governo del Ghana e la Spagna, ed è una delle principali piattaforme offerte quest’anno dall’Ambasciata agli investitori spagnoli per conoscere le priorità economiche, commerciali e spagnole del Ghana . Opportunità di investimento in infrastrutture, turismo, gestione idrica e fognaria, ingegneria, energia, tecnologia, innovazione, agroalimentare, tra gli altri.

Il Forum ha riunito sotto lo stesso tetto oltre un centinaio di entità commerciali e investitori per dimostrare la loro volontà e interesse a investire in Ghana e in Africa.

Al suddetto forum, gli investitori che avevano già progetti di investimento multimilionari nella regione sub-sahariana hanno condiviso la loro esperienza con nuove mani che erano pronte a considerare il Ghana e l’Africa come la loro prossima destinazione per partnership azionarie e vantaggi commerciali.

A questo proposito, l’Ambasciatore del Ghana ha espresso il suo ottimismo sul fatto che la partecipazione delle società spagnole all’ECOWAS aprirà un’altra piattaforma di vantaggi reciproci per entrambe le parti nei settori delle aspettative di investimento, delle idee e del senso di appartenenza per sostenere la pace e il progresso economico della società .

