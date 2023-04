Africa | TravelPulse

Punti salienti dell’Africa

Con così tanto da offrire, troverai una nuova avventura dietro ogni angolo. Questi sono i primi 3 punti di riferimento africani:

Bellissimo paesaggio

Alcuni dei paesaggi più belli del mondo si possono trovare qui. Tutto, dalle sabbie del deserto alle foreste lussureggianti, dalle imponenti catene montuose alle savane, compone il paesaggio dell’Africa.

Norwegian Cruise Line ha appena completato il suo primo programma di home transfer in Sud Africa. (Fonte immagine: Norwegian Cruise Line)

Fantastica fauna selvatica

Giraffe, elefanti africani, cani selvatici africani, zibetti africani e scimmie Galago sono solo alcuni degli animali che si trovano in Africa e da nessun’altra parte. Naturalmente qui sono comuni anche lupi, leoni e iene.

Con grandi opportunità in tutto il continente per vedere la fauna selvatica nel loro habitat naturale, i safari africani sono uno dei momenti salienti di ogni viaggio in questo continente.

Cucine esotiche

L’Africa è una festa per i sensi. Gli odori, le immagini ei suoni della natura possono competere solo con i sapori della cucina tradizionale. Erbe e spezie esotiche aggiungono un tocco colorato al piatto locale di ogni regione. Sentiti libero di sbizzarrirti, senza paura di ingrassare.

I pasti tradizionali africani sono generalmente biologici e quindi anche salutari, privi degli additivi e degli zuccheri raffinati così diffusi in Occidente. Abbiamo anche scoperto che le carni con verdure, spezie aromatiche e couscous erano in primo piano.

Punti di riferimento

Ogni continente ha le sue attrazioni, ma qui, nel luogo di nascita dell’umanità, troverai le più iconiche.

Magnifiche piramidi, una vasta e maestosa statua conosciuta come la Grande Sfinge di Giza e persino antiche rovine romane, l’Africa è la casa. Queste sabbie presentano punti di riferimento storici di molte grandi civiltà.