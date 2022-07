Le Nazioni Unite affermano che lo Stato islamico usa il Sud Africa per incanalare denaro

Gli affiliati allo Stato islamico stanno ricevendo sostegno finanziario dai loro sostenitori in Sud Africa, secondo un rapporto del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Il documento, pubblicato questa settimana, afferma che ugandesi e kenioti stanno generando ricchezza in paesi tra cui il Sud Africa e riciclando i proventi di un gruppo ribelle nella Repubblica Democratica del Congo che ha giurato fedeltà allo Stato islamico. Ha aggiunto che anche le forze democratiche alleate, come è noto il gruppo, ricevono finanziamenti da imprenditori ugandesi.

Il rapporto cita gli Stati membri che affermano che la capacità della leadership dello Stato Islamico di dirigere e controllare i flussi di finanziamento alle filiali globali rimane resiliente. Mentre il potere del gruppo è diminuito in modo significativo in Iraq e Siria, dove in precedenza controllava aree di territorio, la sua attenzione alla propaganda si è spostata su gruppi che hanno giurato fedeltà, compresi quelli in Afghanistan e in Africa. In Nigeria, Repubblica Democratica del Congo e Mozambico, le sue filiali hanno scatenato il caos.

Secondo il rapporto, la leadership del gruppo dello Stato Islamico dirige le transazioni che coinvolgono affiliati globali e tra i beneficiari c’è la sua filiale in Afghanistan. Gli affiliati africani sono finanziati attraverso l’ufficio del gruppo in Somalia.

“Uno Stato membro ha evidenziato l’importanza emergente del Sud Africa nel facilitare il trasferimento di fondi” dalla leadership dell’ISIS alle sue affiliate nel continente, hanno affermato le Nazioni Unite. “Il team di monitoraggio è a conoscenza di diverse grandi transazioni per un totale di oltre 1 milione di dollari”.

Gli Stati Uniti a marzo hanno imposto sanzioni a quattro persone che vivono in Sud Africa, accusandole di sfruttare il sistema finanziario del Paese per “facilitare il finanziamento delle filiali e delle reti dell’Isis in tutta l’Africa”.

Ha affermato che il team di monitoraggio delle Nazioni Unite ha continuato a ricevere rapporti secondo cui lo Stato islamico e la sua rivale Al-Qaeda stavano utilizzando criptovalute per sollecitare donazioni e sostenere attività.

Secondo il rapporto, Al-Shabab, il ramo africano più potente di al-Qaeda, ha 24 milioni di dollari disponibili ogni anno da spendere in armi ed esplosivi. Ha aggiunto che il gruppo guadagna tra i 50 ei 100 milioni di dollari.