Lo Zimbabwe inizia a reinsediare più di 2.600 animali selvatici mentre la siccità peggiora

Lo Zimbabwe ha iniziato a trasferire più di 2.600 animali selvatici dalle parti meridionali del paese, dove sono minacciate dalla siccità, alle parti settentrionali del paese.

Secondo il quotidiano locale The Herald, la Zimbabwe Parks and Wildlife Management Authority (Zimparks) ha rilasciato i permessi per spostare 2.640 animali dalla Save Valley Conservancy ad altri tre parchi nazionali: Tsapi, Chizarira e Matusadona.

Gli animali da trasportare includono 400 elefanti, 2.000 impala, 70 giraffe, 50 zebre, 50 bufali, 50 eland, 10 leoni e 10 cani selvatici.

Alcuni dei nostri parchi sono sovraffollati e mancano di cibo e acqua adeguati. “Abbiamo rilasciato permessi per il trasferimento in modo che gli animali vengano spostati in aree con acqua e cibo”, ha affermato Tinashe Farau, portavoce di Zimbarks, secondo The Herald.

Abbiamo rilasciato i permessi dopo approfondite valutazioni e ricerche. Ecologisti, zoologi e altri provenienti dal Sud Africa ci hanno aiutato a fare valutazioni sulla sicurezza e la disponibilità di acqua e cibo prima di decidere di spostare gli animali”.

Frau ha osservato che questa operazione è la seconda più grande del paese sudafricano dagli anni ’50, quando la diga di Kariba era in costruzione.

Parti dello Zimbabwe sono state soggette a siccità negli ultimi mesi, con conseguenti massicce perdite di vegetazione. La mancanza di pioggia significa che la situazione potrebbe non migliorare a breve.

Tuttavia, le autorità turistiche dello Zimbabwe sono desiderose di evitare un calo delle fortune turistiche e fanno affidamento sul trasferimento per mantenere l’attrattiva del settore.